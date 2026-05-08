Tổng thống Trump lên tiếng sau vụ 3 tàu chiến Mỹ bị tấn công ở Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/5 cho biết các lực lượng Mỹ đã “hạ gục” những thế lực Iran tấn công 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ khi các tàu này đi qua eo biển Hormuz. Ông đồng thời cảnh báo “sẽ tấn công mạnh hơn, dữ dội hơn nhiều" nếu Iran không sớm ký kết một thỏa thuận.

"Ba tàu khu trục đẳng cấp thế giới của Mỹ vừa mới băng qua eo biển Hormuz rất thành công trong làn đạn. Không có thiệt hại nào xảy ra với 3 tàu khu trục, nhưng thiệt hại lớn đã giáng xuống thế lực tấn công của Iran", ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

"Chúng đã bị hạ gục hoàn toàn cùng với vô số xuồng nhỏ, những thứ đang được sử dụng để thay thế cho lực lượng Hải quân. Tên lửa đã bắn vào các tàu khu trục của chúng ta và đã bị đánh chặn dễ dàng. Tương tự, máy bay không người lái kéo đến và đã bị thiêu rụi ngay trên không", ông Trump tiếp tục.

Tổng thống Trump cảnh báo Iran không nên leo thang căng thẳng thêm nữa. Ông viết: “Nếu Iran có cơ hội sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ làm điều đó mà không cần do dự. Nhưng họ sẽ không bao giờ có cơ hội đó và, cũng giống như cách chúng ta hạ gục họ một lần nữa vào ngày hôm nay, chúng ta sẽ hạ gục họ mạnh hơn, dữ dội hơn nhiều trong tương lai, nếu không ký thỏa thuận nhanh lên".

Bài đăng của ông Trump được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng Mỹ đã tấn công các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công mà họ mô tả là "vô cớ" bằng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng nhỏ nhằm vào các tàu chiến Mỹ đang đi qua eo biển.

"Các lực lượng Iran đã phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái và xuồng nhỏ khi 3 tàu khu trục của Mỹ đi ngang qua tuyến đường thủy này. Không có khí tài nào của Mỹ bị trúng đạn", CENTCOM cho hay.

CENTCOM nói thêm rằng họ đã "loại bỏ các mối đe dọa đang nhắm đến và tấn công các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ, bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các vị trí chỉ huy và kiểm soát, cùng các điểm nút tình báo, giám sát và trinh sát".

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang chờ đợi phản hồi từ phía Iran đối với một đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột giữa 2 nước, nhưng tạm thời sẽ để lại những vấn đề gây tranh cãi nhất như chương trình hạt nhân của Iran.

Bất chấp các hoạt động giao tranh mới này, ông Trump khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực. Một quan chức của Mỹ khẳng định Washington không muốn leo thang tình hình.