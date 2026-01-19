Máy bay, hạm đội Mỹ đổ về Trung Đông

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông (Ảnh: Reuters).

Báo Jerusalem Post ngày 18/1 đưa tin, một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ do tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã tiến vào eo biển Malacca và đang di chuyển với tốc độ tối đa tới khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Được hộ tống bởi các tàu khu trục USS Spruance và USS Michael Murphy, tàu sân bay này dự kiến sẽ tới nơi trong vòng một tuần tới.

Không đoàn đi kèm gồm 8 phi đội, vận hành các loại máy bay F-35C Lightning II, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Hawkeye, CMV-22B Osprey và MH-60R/S Sea Hawk.

Các tàu hộ tống, gồm tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Mobile Bay và các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke thuộc Hải đội Khu trục (DESRON) 21, mang theo một số lượng lớn ống phóng tên lửa. Những tàu này cũng có thể được dùng để phòng thủ các mục tiêu của Mỹ và các đồng minh trong trường hợp Iran đáp trả.

Sự bổ sung của biên đội tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln tới khu vực được cho là sẽ làm tăng đáng kể năng lực tấn công của Mỹ khi lực lượng này tới nơi.

Ngoài ra, còn có thông tin chưa được xác thực rằng nhóm tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ cũng đang hướng tới khu vực. Tàu sân bay này đã rời cảng nhà Norfolk vào ngày 13/1.

Hải quân Mỹ từ chối bình luận về bất kỳ hoạt động di chuyển tàu nào, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng không bình luận về việc điều động các khí tài tới khu vực.

Theo trang The War Zone, việc tăng cường sức mạnh hải quân này của Mỹ được hỗ trợ bởi một chiến dịch vận chuyển đường không quy mô lớn: chỉ trong 24 giờ qua, thêm 12 tiêm kích F-15 đã được triển khai tới các căn cứ không quân ở Jordan. Các trung tâm hậu cần của Lầu Năm Góc trên khắp khu vực cũng đang chuẩn bị tiếp nhận các cụm không quân mới. Điều này cho thấy rõ Washington đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Cộng đồng quốc tế đặc biệt quan ngại trước hoạt động gia tăng tại căn cứ bí mật của Mỹ ở Diego Garcia, nơi đã ghi nhận các máy bay vận tải quân sự hạng nặng hạ cánh. Cơ sở này từng được Lầu Năm Góc sử dụng làm bàn đạp triển khai các máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2, có khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân kiên cố của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục cảnh báo hành động quân sự với Iran nếu chính quyền nước này dùng bạo lực để đối phó làn sóng biểu tình trong nước.

Iran và nhiều quốc gia đã lên tiếng chỉ trích động thái tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực cũng như những lời đe dọa nhằm vào Iran. Tehran cảnh báo, các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông có thể trở thành mục tiêu đáp trả nếu Washington tấn công Iran.