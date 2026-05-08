Iran tập kích tên lửa, UAE báo động khẩn cấp

Khói bốc lên tại khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah tại UAE sau đòn tập kích của UAV (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuyên bố nước này đang đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.

Thông báo được đưa ra vào sáng 8/5 cho biết, nhiều tiếng động vang khắp UAE do “các hoạt động tấn công đang diễn ra bằng tên lửa và máy bay không người lái” của Iran.

“Chúng tôi kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tuân theo các hướng dẫn về an toàn và an ninh do các cơ quan chức năng có liên quan ban hành”, Bộ Quốc phòng UAE cho biết.

Cơ quan Quản lý Khủng hoảng và Thảm họa Khẩn cấp Quốc gia UAE cho biết các hệ thống phòng không đang ứng phó trước các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái.

“Hãy ở trong khu vực an toàn và theo dõi các kênh chính thức để nhận cảnh báo và cập nhật”, Cơ quan Quản lý Khủng hoảng và Thảm họa Khẩn cấp Quốc gia UAE nêu rõ.

Trước đó, UAE ngày 4/5 cáo buộc Iran tấn công nước này bằng một loạt tên lửa và máy bay không người lái, đốt cháy một nhà máy lọc dầu ở vùng Fujairah phía đông và làm bị thương 3 công dân Ấn Độ.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết các hệ thống phòng không đã “đánh chặn” 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái được phóng từ Iran.

Bộ Quốc phòng UAE cũng tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh và chủ quyền của UAE và cảnh báo rằng họ có “quyền đáp trả đầy đủ và hợp pháp” đối với các cuộc tấn công của Iran.

Đây là những cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào UAE kể từ khi Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8/4. Vào thời điểm đó, UAE đã tuyên bố không phận không còn mối đe dọa nào, nhưng UAE vẫn tiếp tục đánh chặn các cuộc tấn công.

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Khatam al-Anbiya của Iran ngày 5/5 tuyên bố lực lượng vũ trang Iran không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái nào vào UAE.

Bộ chỉ huy Iran cũng cảnh báo nếu bất kỳ hành động nào được thực hiện nhằm vào Iran từ lãnh thổ UAE, Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Bộ chỉ huy Iran cũng kêu gọi các quan chức UAE không cho phép UAE trở thành “nơi trú ẩn” cho lực lượng và thiết bị của Mỹ và Israel, lập luận rằng vai trò như vậy sẽ bị coi là sự phản bội đối với thế giới Hồi giáo.

Bộ chỉ huy của Iran cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo UAE xem xét lại sự liên minh của họ với Mỹ và Israel.