Chiến sự Ukraine gây nhiều mất mát và tổn thất cho cả đôi bên (Ảnh minh họa: Reuters).

Súng vẫn nổ ngay trước giờ G

Kênh Military Summary đưa tin, thỏa thuận ngừng bắn đơn phương của Nga có hiệu lực từ 0h ngày 8/5, tuy nhiên ngay lập tức bị phía Ukraine vi phạm. Hàng trăm UAV và các cuộc tấn công bằng pháo diễn ra trong suốt đêm 7, rạng sáng 8/5.

Đến sáng 8/5, các đoạn phim khách quan ghi lại cảnh tàn phá ở nhiều khu vực của Nga bắt đầu xuất hiện. Các vụ tập kích bằng UAV khiến 13 sân bay ở Nga gián đoạn hoạt động.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 4/5 rằng Ukraine sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn từ 0h ngày 6/5. Tuy nhiên, ông nói rằng đến 10h sáng giờ địa phương ngày đầu tiên, Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn 1.820 lần.

"Họ muốn Ukraine cho phép tiến hành cuộc duyệt binh để có thể an toàn diễu hành vào quảng trường trong một giờ mỗi năm một lần, rồi lại quay trở lại gây hấn một lần nữa", ông Zelensky nói trong bài phát biểu tối 7/5.

Trong những phát biểu ám chỉ tương tự, nhà lãnh đạo Zelensky trước đó nói rằng số phận cuộc duyệt binh ngày 9/5 ở Quảng trường Đỏ "phụ thuộc" vào quân đội Ukraine, khi Moscow ngày càng lo ngại về các cuộc tấn công có thể xảy ra trong sự kiện này.

Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng đã xảy ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/5 thông báo trên mạng xã hội rằng sẽ có một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày giữa Nga và Ukraine từ ngày 9/5 đến ngày 11/5.

Ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ bao gồm đình chỉ tất cả hoạt động quân sự trực tiếp, đồng thời thực hiện một cuộc trao đổi 1.000 tù binh từ mỗi quốc gia.

"Hy vọng rằng đây là bước khởi đầu cho sự kết thúc của một cuộc chiến rất dài, đẫm máu và đầy cam go", ông nói và cho biết thêm rằng đang có tiến triển liên tục trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận, Nga đã đồng ý ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Ukraine đến ngày 11/5 và thực hiện một cuộc trao đổi 1.000 lấy 1.000 tù binh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận đã nhận được yêu cầu về lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày và trao đổi tù binh. Ông cho biết Ukraine đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc trao đổi và sẽ tuân thủ "nguyên tắc có đi có lại", ưu tiên việc đưa các tù binh trở về hơn là các cuộc tập kích vào Moscow.

"Quảng trường Đỏ ít quan trọng đối với chúng tôi hơn là mạng sống của những tù binh Ukraine, những người có thể được trở về nhà", ông nói.

Sau đó, ông Zelensky đã ban hành một tuyên bố chính thức cam kết Ukraine sẽ không tấn công Quảng trường Đỏ trong thời gian Nga tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow.

Hàng chục UAV Ukraine nhắm mục tiêu vào Moscow

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin tuyên bố rằng quân đội Ukraine (AFU) đã phóng hàng chục UAV về phía thủ đô Nga rạng sáng 8/5, chỉ 24 giờ trước khi Moscow tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng thường niên.

Ông Sobyanin báo cáo 3 chiếc UAV đầu tiên bị bắn hạ khi tiếp cận Moscow ngay sau nửa đêm, và tổng cộng 26 UAV bị bắn hạ. Hạn chế tạm thời đã được áp dụng tại các sân bay Vnukovo và Domodedovo của Moscow. Ông Sobyanin cho biết các đội cứu hộ đang làm việc tại các khu vực có UAV bị bắn hạ.

Báo Kyiv Independent không thể xác minh các tuyên bố của các quan chức Nga.

Nga thường sử dụng dịp này để phô diễn sức mạnh quân sự của mình với các cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Moscow và các cuộc tuần hành trên khắp đất nước.

Tuy nhiên, năm nay, các lễ kỷ niệm của Nga đã được thu hẹp quy mô, một phần do khả năng tấn công tầm xa được tăng cường của Ukraine. Điện Kremlin cho biết họ sẽ không sử dụng thiết bị quân sự tại sự kiện lần này.

Việc thiếu vắng xe tăng và các thiết bị hạng nặng khác - vốn là tâm điểm của cuộc duyệt binh - đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý đối với một sự kiện mà thông thường các khí tài quân sự xuất hiện rầm rộ.

Các vũ khí trang bị của Nga tập trung ở Quảng trường Đỏ sẵn sàng cho Lễ duyệt binh 9/5/2025

Tình hình ở cánh tây Zaporizhia vẫn căng thẳng

Theo kênh Rybar, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công dọc theo trục Kamenskoye - Stepovoye - Shcherbaki, cố gắng đẩy lùi lực lượng Moscow về vị trí của họ vào đầu năm 2025.

Ưu thế về UAV trong khu vực này cho phép AFU tấn công và tập trung lực lượng ở Stepnogorsk tại địa bàn do họ kiểm soát, cũng như ở các vị trí đã được thiết lập ở phía đông. Từ đó, các nhóm nhỏ của Ukraine đang xâm nhập về phía nam.

Khu vực Orekhov vẫn ổn định. Giao tranh tiếp diễn trên các tuyến đường dẫn đến Novoandriivka, Novodanilovka và Malaya Tokmachka. Chưa có báo cáo nào về những cuộc tấn công mới từ khu vực này. Các khu định cư nói trên nằm trong đống đổ nát, và các tuyến đường dẫn đến đó bị gài mìn dày đặc.

Chiến dịch phản công của Ukraine ở Zaporizhia chưa dừng lại, quân đội Nga đối mặt nhiều khó khăn

Tại khu vực phía đông của cánh tây Zaporizhia, đã xuất hiện bằng chứng về một cuộc tiến công của quân đội Nga (RFAF) về phía bắc làng Lugovske, khu vực được Cụm tác chiến phía Đông giải tỏa. Tại đó, họ đã chiếm được thêm một số vành đai rừng và đang dần tiến sâu hơn, điều này cuối cùng có thể cho phép họ bao vây làng Belogorie từ phía bắc.

Mặc dù đạt được những thành công cục bộ ở cánh đông, tình hình ở vùng Zaporizhia đang dần xấu đi. AFU ngày càng tấn công sâu vào lãnh thổ do Moscow kiểm soát, nhắm vào các trung tâm hậu cần. Hệ thống phòng không ở Melitopol thường xuyên hoạt động, với việc Ukraine phóng UAV, bao gồm cả máy bay cánh cố định.

Gần đây, đã xuất hiện bằng chứng mới về các cuộc tấn công gần Mariupol. Lực lượng Kiev liên tục và rõ ràng nhắm mục tiêu vào hệ thống hậu cần của Nga. Và tuyến đường bộ đến Crimea ngày càng trở nên nguy hiểm, ngay cả khi không có giao tranh gần Kamenskoye.

Nga tiến gần hơn đến Sloviansk

Việc quân đội Nga giải tỏa Krivaya Luka xác nhận giả định của Rybar về sự cải thiện tình hình chiến thuật gần Seversky Donets. Ngay trước khi lệnh ngừng bắn được công bố, các đơn vị Moscow đã bắt đầu tấn công về phía Piskunovka, và hôm 8/5, Bộ Quốc phòng Nga chính thức tuyên bố chiếm giữ Krivaya Luka, nơi xuất phát các cuộc tấn công vào Piskunovka.

Hiện chưa có xác minh khách quan, nhưng hầu như không có nghi ngờ gì bởi các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Nam RFAF hoạt động theo hướng này đã tích cực hoạt động và thành công tiến công trong một thời gian.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn trên các tuyến đường dẫn đến Rai-Aleksandrivka. Binh sĩ Nga đang cải thiện vị trí chiến thuật trên các tuyến đường dẫn đến thị trấn và phá hủy các vị trí của đối phương trong một số cứ điểm gần ngôi làng và những khu rừng liền kề.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 8/5. Lực lượng Moscow tấn công trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ thành phố và sơ tán dân thường

Tại Dibrova, lực lượng Moscow cũng cải thiện vị trí chiến thuật của họ sau khi đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine về phía Fedorovka Vtoraya. Một số vành đai rừng, cũng như lãnh thổ của ngôi làng nhỏ, đã nằm dưới sự kiểm soát của lính xung kích Nga. Ngôi làng này đã được RFAF giải tỏa cách đây một tháng, nhưng sau đó nhiều lần đổi chủ.

Đồng thời, các cuộc phản công của AFU vẫn tiếp diễn ở vùng lân cận Minkovka. Như Rybar đã lưu ý trước đó, việc giữ chân lực lượng Moscow phía sau kênh đào Seversky Donets-Donbas là rất quan trọng đối với Ukraine, điều mà họ đang cố gắng thực hiện.

Tuy nhiên, quân đội Nga không có lý do gì để vội vàng. Việc chọc thủng mặt trận và phát động cuộc tấn công vào Slovyansk mà chưa giải tỏa Liman sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Do đó, các đơn vị thuộc 2 Cụm tác chiến phía Nam và phía Tây RFAF, đóng tại khu vực Liman lân cận, sẽ phải hoạt động song song.