Tổng thống Trump gợi ý Mỹ có thể thu phí các tàu qua eo biển Hormuz

Iran đã kiểm soát Hormuz trong thời gian qua, làm ảnh hưởng tới hoạt động vận tải dầu và khí đốt (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, một phóng viên hỏi ông Trump có chấp nhận một thỏa thuận cho phép Iran thu phí các tàu đi qua eo biển hay không.

“Thế còn việc chúng ta thu phí thì sao?”, ông Trump đáp.

“Tôi thà làm vậy còn hơn để họ thu phí. Tại sao chúng ta lại không làm? Chúng ta là bên chiến thắng", ông nói thêm.

“Chúng ta đã thắng, được chứ? Họ đã bị thua về mặt quân sự. Thứ duy nhất họ còn là yếu tố tâm lý kiểu như "ồ, chúng tôi sẽ thả vài quả thủy lôi xuống nước”. Chúng tôi có một phương án là sẽ thu phí", ông nói.

Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi về các điều kiện của một thỏa thuận hòa bình, ông cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm “tự do lưu thông dầu mỏ”.

Việc eo biển trên thực tế bị đóng lại trong bối cảnh chiến sự đã khiến giá năng lượng tăng vọt, ảnh hưởng đến cả thị trường dầu mỏ lẫn giá nhiên liệu mà người tiêu dùng phải trả.

Giá xăng trung bình toàn quốc tại Mỹ hôm thứ Hai vào khoảng 4,12 USD mỗi gallon, tăng hơn 1 USD kể từ khi chiến sự bắt đầu. Nếu Mỹ thực sự áp dụng việc thu phí tại eo biển này, thì mục tiêu cụ thể của động thái đó hiện vẫn chưa rõ ràng.

Eo biển Hormuz, nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, phần lớn nằm trong vùng lãnh hải của Oman và Iran. Trước chiến sự, khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới đi qua tuyến đường này.

Những phát biểu mới nhất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông phát đi “tối hậu thư cuối cùng” đối với Tehran: mở lại eo biển và chấp nhận các điều kiện của Washington, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, bao gồm cầu và nhà máy điện.

Tổng thống Mỹ cho biết bất kỳ thỏa thuận nào với Iran cũng phải bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz.

“Chúng ta cần một thỏa thuận mà tôi chấp nhận được, và một phần của thỏa thuận đó sẽ là chúng ta muốn tự do lưu thông dầu mỏ”, ông nói.

Một số nguồn tin cho thấy Iran dường như đã bắt đầu thu phí đối với một số ít tàu mà họ cho phép đi qua eo biển.

“Eo biển Hormuz sẽ không quay trở lại trạng thái trước chiến sự”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên X vào tháng trước.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng kêu gọi xây dựng “các cơ chế mới” để quản lý tuyến hàng hải này sau xung đột, nhằm đảm bảo lưu thông an toàn cho tàu thuyền và bảo vệ lợi ích của Iran.

“Tôi cho rằng sau chiến sự, bước đầu tiên nên là soạn thảo một nghị định thư mới cho eo biển Hormuz. Đương nhiên, việc này cần được thực hiện giữa các quốc gia nằm ở hai bên eo biển", ông nói với Al Jazeera vào tháng 3.

Tuần trước, Nhà Trắng cho biết ông Trump đang cân nhắc yêu cầu các quốc gia Ả rập chi trả chi phí cho chiến dịch quân sự của Washington chống lại Iran.