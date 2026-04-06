Hiện trường vụ Mỹ mất loạt máy bay quân sự khi cứu phi công mắc kẹt ở Iran

Truyền thông nhà nước Iran đã công bố các hình ảnh và video được cho là cho thấy xác của nhiều máy bay Mỹ bị phá hủy trong chiến dịch giải cứu quân nhân bị mất tích.

Mỹ và Iran đã đưa ra những tuyên bố khác nhau về số phận những chiếc máy bay này. Trong khi Iran tuyên bố phá hủy các máy bay của Washington, thì truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin nói rằng Mỹ đã tự phá hủy các máy bay để ngăn chúng rơi vào tay đối phương.

Đoạn video, được cho là ghi lại phần còn lại bị cháy đen của hai máy bay vận tải chuyên dụng MC-130J trị giá 100 triệu USD mỗi chiếc và 4 trực thăng MH-6 Little Bird, đã được hãng tin Fars của Iran đăng tải.

Không quân Mỹ đã thiết lập được một điểm tiếp nhiên liệu và vũ trang tiền phương (FARP) tại một sân bay bỏ hoang ở phía nam Isfahan, gần ngay quân đội Iran, trong khi tìm kiếm thành viên tổ bay bị mắc kẹt sau khi bị bắn hạ trên lãnh thổ đối phương vào ngày 3/4.

Iran mô tả chiến dịch của Mỹ là không thành công khi bị mất loạt máy bay, trong khi mục tiêu của Mỹ là giải cứu một đại tá cấp cao đã nhảy dù xuống lãnh thổ đối phương ở dãy núi Zagros.

Người này sau đó di chuyển vào vùng núi trước khi kích hoạt thiết bị định vị, và đã ẩn náu trong 36 giờ trước khi được giải cứu vào sáng 5/4. Các tình tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng chiến dịch đưa người ra khỏi lãnh thổ của đối thủ là cực kỳ phức tạp.

Hiện trường máy bay Mỹ bị phá hủy trong chiến dịch giải cứu đại tá ở Iran (Video: Tasnim).

Theo truyền thông Mỹ, hàng chục binh sĩ đặc nhiệm, cùng với máy bay chiến đấu và trực thăng Mỹ, đã tham gia kế hoạch này, bên cạnh CIA.

Các quan chức Mỹ cho biết khi ở dưới mặt đất, đại tá Mỹ chỉ có một khẩu súng ngắn để tự vệ. Người này đã được huấn luyện cho các tình huống như vậy, bao gồm bật tín hiệu định vị, tìm vị trí ẩn nấp và thiết lập liên lạc.

Theo truyền thông Mỹ, người này đã ẩn mình trong một khe núi và hạn chế sử dụng tín hiệu định vị, do lo ngại Iran có thể bắt được tín hiệu. Sau đó, người này được cho là đã chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, CIA đóng vai trò then chốt trong chiến dịch giải cứu. Chính cơ quan tình báo này đã xác định vị trí chính xác của người này trong khe núi và chuyển thông tin cho Lầu Năm Góc.

Theo các nguồn tin, CIA cũng tiến hành một chiến dịch đánh lừa, tung ra thông tin tới nội bộ Iran rằng lực lượng Mỹ đã tìm thấy người thứ 2. Khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của sĩ quan bị mắc kẹt, bom và hỏa lực đã được sử dụng để ngăn quân Iran tiến gần.

Truyền thông Mỹ cũng cho biết hai máy bay vận tải dự định đưa đội cứu hộ rời khỏi một căn cứ hẻo lánh trong lãnh thổ Iran đã không thể cất cánh và sau đó bị phá hủy để tránh rơi vào tay đối phương. Lực lượng đặc nhiệm sau đó rút đi bằng 3 máy bay khác để đón các tổ bay.

Một số nhà phân tích Mỹ cho rằng việc mất một chiếc F-15E sâu trong lãnh thổ Iran, tiếp theo là việc mất thêm một số phương tiện cứu hộ, cho thấy những hạn chế của sức mạnh không quân Mỹ.

Trong khi đó, Tướng Frank McKenzie, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, nói với CBS rằng “chúng tôi thực sự đã mất một vài máy bay trong nhiệm vụ đó”, nhưng ông cho rằng tổn thất này là “có thể chấp nhận được” trong tình huống như vậy.

“Phải mất một năm để chế tạo một chiếc máy bay, nhưng phải mất 200 năm để xây dựng một truyền thống quân sự không bỏ lại ai phía sau", ông nói trên chương trình Face The Nation của CBS.

