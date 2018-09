Tổng thống Trump giận dữ truy tìm quan chức cấp cao Nhà Trắng “phản bội”

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Ngày 5/9, báo New York Times đăng tải một bài viết với tiêu đề “Tôi là một phần thuộc phe chống đối trong chính quyền ông Trump”. Tờ báo mô tả tác giả là “một quan chức cấp cao làm việc trong Nhà Trắng”. Người này đã chỉ trích chính quyền của ông Trump giống như “đường hai làn” khi Tổng thống nói một đằng, các quan chức cấp cao làm theo lý trí và thực hiện theo một cách khác, nỗ lực tách mình ra khỏi phong cách lãnh đạo và chương trình nghị sự có phần “bốc đồng, thù địch và thiếu hiệu quả” của ông Trump.

Trong bài báo, tác giả cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ ông Trump dường như không phân biệt rạch ròi giữa đúng và sai, vì vậy các quan chức đôi khi không thể hiểu được nguyên nhân vì sao ông đưa ra quyết định như vậy. Tác giả của cho rằng các chính sách của ông Trump dường như đang khiến nước Mỹ chia rẽ và có thể khiến đảng Cộng hòa mất đi ưu thế hiện có ở lưỡng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Chính vì vậy, do các quan chức cấp cao trung thành với tôn chỉ, mục đích và hệ tư tưởng của đảng Cộng hòa, nhưng họ dường như khó lòng nghe theo ông Trump vì bản thân ông dường như cũng đang đi không đúng hướng so với những quan điểm từ trước tới nay của đảng.

Tác giả cho biết các quan chức có nghĩa vụ phải phụng sự nước Mỹ và “cách hành xử của ông Trump đang làm ảnh hưởng tới nền cộng hòa của Mỹ”. Người này ám chỉ tới tính cách có phần bốc đồng ông Trump như việc chỉ trích công chúng và gọi báo chí là “kẻ thù của người dân”...

Theo đó, ông Trump được mô tả là hay “đi lạc đề” trong những cuộc họp, thường nhắc đi nhắc lại những quyết định bốc đồng và sai lầm của bản thân được đưa ra khi chưa có đủ thông tin và thiếu đi sự cân nhắc cụ thể. Tác giả cho rằng, nếu không có sự “âm thầm” trợ giúp của các quan chức trong Nhà Trắng, có thể sẽ có nhiều hơn những quyết định không đủ sáng suốt được đưa ra.

Về mặt đối ngoại, tác giả bài viết nói rằng trong khi ông Trump có xu hướng muốn cải thiện quan hệ Nga và Triều Tiên và đối xử "hờ hững" với các đồng minh truyền thống, thì các quan chức cấp cao hầu hết đều không tán đồng phương án này và dường như lại đi theo một hướng khác.

Thậm chí, người này còn tiết lộ về việc một số quan chức được cho là đã âm thầm thảo luận về tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ, điều luật cho phép phế truất tổng thống với lý do thiếu năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Phản ứng của Nhà Trắng

Tổng thống Trump phản ứng trên Twitter, yêu cầu New York Times cung cấp danh tính tác giả bài viết.

Bài viết trên New York Times ngay lập tức đã “thổi bùng” sự giận dữ của Tổng thống Trump và Nhà Trắng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders chỉ trích tác giả bài viết là “người đặt bản thân mình lên trên nước Mỹ và suy nghĩ của mình lên ý chí của người Mỹ”, đồng thời kêu gọi nhân vật này từ chức. Trong khi đó, Tổng thống Trump gọi tác giả bài báo là “kẻ hèn nhát”, yêu cầu New York Times cung cấp danh tính của người này, với lý do an ninh quốc gia.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cũng lên án mạnh mẽ bài viết, cho rằng tác giả là người “không trung thành với Tổng thống Trump”.

Theo Fox News, dựa vào cách dùng từ là “ông” trong thông báo của New York Times về bài viết thì tác giả có thể là một nam giới. Tuy nhiên, phát ngôn viên của tờ báo cho hay thông báo được “viết ra bởi một người không biết danh tính của tác giả bài báo là ai, vì vậy cách dùng từ “ông” là một lỗi sai”. Ngoài ra, New York Times cho biết tác giả bài viết là một người được chỉ định chính trị, không phải là viên chức sự nghiệp, vì vậy theo luật pháp Mỹ, đây không phải là một hành động phạm tội.

New York Times nói thêm, họ tự hào vì đã xuất bản bài viết đặc biệt này, cho rằng nó có thể đưa tới cho độc giả một góc nhìn sâu hơn về điều gì đang xảy ra trong chính quyền ông Trump.

Bài báo trên New York Times xuất hiện chỉ một ngày sau khi Washington Post đăng tải một đoạn trích dẫn từ cuốn sách của nhà báo kỳ cựu Bob Woodward viết về chính quyền ông Trump mang tên “Fear: Trump in the White House” (Tạm dịch: Nỗi sợ hãi: Ông Trump trong Nhà Trắng).

Cuốn sách đã tiết lộ những thông tin “chấn động” trong nội bộ chính quyền ông Trump, trong đó có nghi vấn về việc các quan chức cấp cao Mỹ phải giấu đi những tài liệu quan trọng không mang ra bàn với ông Trump vì lo ngại ảnh hưởng tới lợi ích của Mỹ.

Sáng sớm ngày 5/9, Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin trong cuốn sách của ông Woodward, nói rằng nhà báo này đang “viết tiểu thuyết” hoàn toàn “sai sự thật”.

