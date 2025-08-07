Tổng thống Trump chỉ thị mở cuộc Tổng điều tra dân số mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông Trump ngày 7/8 tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông đã chỉ đạo Bộ Thương mại bắt đầu xây dựng một cuộc Tổng điều tra dân số mới của Mỹ, trong đó loại trừ người nhập cư không có giấy tờ khỏi số liệu thống kê dân số.

“Tôi đã chỉ thị Bộ Thương mại của chúng ta ngay lập tức bắt đầu thực hiện một cuộc tổng điều tra dân số mới và cực kỳ chính xác, dựa trên những dữ liệu và con số thực tế hiện nay, và quan trọng là dựa trên kết quả và thông tin thu được từ cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024”, ông Trump viết trên Truth Social.

“Những người đang ở trong đất nước chúng ta một cách bất hợp pháp sẽ không được tính vào tổng điều tra", Tổng thống nhấn mạnh.

Đề xuất của ông Trump đánh dấu một sự thay đổi sâu rộng so với thông lệ lâu đời của các cuộc Tổng điều tra, vốn từ tính tất cả cư dân, bất kể tình trạng nhập cư.

Ông Trump từ lâu đã phản đối việc tính người nhập cư không có giấy tờ trong Tổng điều tra dân số, dữ liệu vốn được sử dụng để phân bổ số ghế trong Quốc hội Mỹ.

Hiến pháp quy định phải tiến hành tổng điều tra dân số quốc gia 10 năm một lần, dựa trên “toàn bộ số người”, chứ không chỉ riêng công dân Mỹ, nhằm xác định số ghế đại diện của từng bang trong Quốc hội.

Bất cứ thay đổi nào trong cách tiến hành tổng điều tra có thể làm ảnh hưởng đến cán cân quyền lực tại các bang và Hạ viện, vốn dựa trên tổng dân số.

Trước đó, ông Trump từng cố thay đổi cuộc Tổng điều tra dân số năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhấn mạnh ông sẽ tìm cách để đưa câu hỏi về quốc tịch vào bảng khảo sát với lý do nhằm tuân thủ tốt hơn luật liên bang về quyền bầu cử. Tuy nhiên, nỗ lực này khi đó đã bị tòa án ngăn chặn.