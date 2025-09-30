Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế 100% với phim sản xuất ngoài nước Mỹ

Tổng thống Donald Trump dọa áp thuế 100% với phim sản xuất ngoài nước Mỹ (Ảnh: Reuters).

“Tất cả hoạt động làm phim của chúng ta đã bị các quốc gia khác lấy khỏi nước Mỹ. Tôi sẽ áp mức thuế 100% đối với bất kỳ và tất cả các bộ phim được sản xuất bên ngoài nước Mỹ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 29/9.

Ông Trump không nói rõ khi nào hoặc bằng cách nào Mỹ triển khai áp thuế này.

Nếu lời đe dọa này thành sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên một loại thuế được áp đặt trực tiếp đối với dịch vụ thay vì hàng hóa.

Tổng thống Trump từng đưa ra lời đe dọa áp thuế 100% đối với phim sản xuất ở nước ngoài hồi tháng 5, với lập luận các quốc gia khác đang đưa ra những ưu đãi thuế để thu hút các nhà làm phim ra nước ngoài. Trong bài đăng hôm qua, ông đặc biệt nhắc đến California, nói rằng bang này “đã bị ảnh hưởng nặng nề”.

Hollywood hoàn toàn bị bất ngờ khi ông Trump lần đầu tiên hé lộ kế hoạch này vào tháng 5. “Thoạt đầu, điều này thật gây sốc và có thể dẫn đến việc sản xuất gần như ngừng hẳn. Nhưng thực tế là Tổng thống không có thẩm quyền làm điều này và việc thực thi quá phức tạp”, một người trong ngành khi đó chia sẻ.

Các diễn viên và đạo diễn Mỹ thường muốn làm việc gần nhà. “Tuy nhiên, thực tế là, đối với các hãng phim Hollywood, việc chi trả chi phí vé máy bay, khách sạn cho cả đoàn còn rẻ hơn, bởi chi phí lao động và khả năng sản xuất ở nước ngoài rẻ hơn rất nhiều”, Jay Sures, Phó Chủ tịch United Talent Agency, nói.

Doanh thu phòng vé tại Mỹ đang giảm do số lượng phim lớn ra rạp sụt giảm kể từ đại dịch Covid-19 trong khi người tiêu dùng chuyển dần sang các nền tảng trực tuyến để xem phim tại nhà.

Doanh thu phòng vé nội địa đạt đỉnh gần 12 tỷ USD vào năm 2018, sau đó giảm chỉ còn hơn 2 tỷ USD vào năm 2020, khi nhiều rạp chiếu phải đóng cửa vì Covid-19. Dù các rạp đã phục hồi, số lượng phim phát hành mới chỉ bằng một nửa so với năm 2019. Doanh thu phòng vé nội địa từ đó đến nay chưa lần nào vượt 9 tỷ USD.

Ngoài điện ảnh, Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho một loạt thuế quan mới.

Kể từ tuần này, Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với dược phẩm có thương hiệu (với một số ngoại lệ), 25% đối với xe tải hạng nặng, 50% đối với tủ bếp và tủ lavabo, cũng như 30% đối với đồ nội thất bọc nệm.

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội khác, ông Trump cũng cho biết ông có kế hoạch áp một mức thuế “đáng kể” đối với tất cả đồ nội thất nhập khẩu vào Mỹ.