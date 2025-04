Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia

Giám đốc NSA Timothy Haugh bị sa thải (Ảnh: Getty).

Theo nguồn tin từ các quan chức Mỹ, Giám đốc NSA Timothy Haugh và "phó tướng" Wendy Noble đã bị sa thải vào ngày 3/4. Bà Noble đã được điều chuyển sang một vị trí trong văn phòng Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách tình báo của Lầu Năm Góc.

Việc sa thải Tướng Haugh, cũng là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ, đơn vị tấn công và phòng thủ mạng của quân đội, đánh dấu sự thay đổi lớn đối với cộng đồng tình báo nước này, nơi đang điều hướng những thay đổi đáng kể trong 2 tháng đầu tiên cầm quyền của Tổng thống Trump.

Các đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện là Mark Warner và Jim Himes, đã lên án việc sa thải Tướng Haugh, người đã đảm nhiệm các vai trò này kể từ tháng 2/2024, trong các tuyên bố vào tối 3/4.

Hiện các quan chức, gồm cả cựu và đương nhiệm đều nói rằng họ không biết lý do sa thải ông Haugh, hoặc việc điều chuyển bà Noble.

Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ William Hartmann được bổ nhiệm làm quyền Giám đốc NSA. Bà Sheila Thomas, một thành viên khác tại NSA, được bổ nhiệm làm quyền Phó giám đốc NSA.

Tin tức về việc sa thải này xuất hiện ngay sau vụ sa thải nhiều nhân viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia, sau khi Laura Loomer, nhà hoạt động cực hữu từng tuyên bố vụ 11/9 là do nội gián, thúc giục Tổng thống Trump "hãy làm như vậy", với lý do họ không trung thành. Không rõ liệu các vụ sa thải có liên quan đến tuyên bố của bà Loomer hay không.

Hiện Lầu Năm Góc cũng như Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận về vấn đề này.

Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1, Tổng thống Trump đã sa thải nhiều quan chức cấp cao tại các cơ quan của Mỹ và bổ nhiệm những người trung thành với mình.

Một số quan chức quốc phòng đang tại chức và đã nghỉ hưu cho biết "có một nền văn hóa sợ hãi ngày càng gia tăng" trong hàng ngũ sĩ quan thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, trong số các quan chức lo lắng rằng họ có thể bị sa thải bất cứ lúc nào vì hành vi bị coi là không đủ trung thành với Tổng thống Trump.

Tướng Haugh không có mặt trong nhóm chat bí mật trên ứng dụng nhắn tin Signal, nơi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các quan chức cấp cao khác thảo luận về một hoạt động quân sự nhạy cảm nhắm vào Houthi ở Yemen mà không biết rằng một nhà báo đã được thêm vào là thành viên của nhóm chat này.

Tại phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện tuần trước, nơi Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard và Giám đốc CIA John Ratcliffe bị thẩm vấn về vụ bê bối này, ông Haugh đã ra làm chứng rằng, nhìn chung, việc dùng ứng dụng này có những rủi ro.

NSA là một trong những cơ quan gián điệp quan trọng và quyền lực nhất của chính phủ Mỹ. Đội phá mã và nhân viên máy tính của cơ quan này tiến hành các hoạt động tình báo trên toàn thế giới, cung cấp thông tin chi tiết cho tổng thống và các cố vấn hàng đầu của ông.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ được thành lập cách đây hơn một thập kỷ để chống lại các mối đe dọa ngày càng gia tăng của nước ngoài trên không gian mạng và đã trưởng thành đáng kể trong những năm qua.

Bộ này đã đảm nhận vai trò nổi bật trong việc bảo vệ các cuộc bầu cử của Mỹ khỏi ảnh hưởng và sự can thiệp của nước ngoài.

Renee Burton, một chuyên gia an ninh mạng đã dành hơn 2 thập kỷ tại NSA, gọi tin tức về việc ông Haugh và bà Noble bị sa thải là "đáng báo động".

"Nhiệm vụ của NSA rất lớn và cực kỳ phức tạp", chuyên gia Burton nói với CNN. "Tướng Haugh và bà Noble đã xây dựng được chuyên môn và uy tín cần thiết để giám sát một phần quan trọng như vậy của an ninh quốc gia của chúng ta. Việc thay thế họ sẽ không dễ dàng và tình trạng gián đoạn sẽ khiến đất nước phải đối mặt với rủi ro mới", bà nói.