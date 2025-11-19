Quốc hội Mỹ ủng hộ công khai hồ sơ về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein

Tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell (Ảnh: Tòa án New York).

Hạ viện và Thượng viện Mỹ ngày 18/11 đồng loạt thông qua dự luật "Minh bạch Hồ sơ Epstein", do hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna và hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đề xuất từ tháng 7. Dự luật kêu gọi công bố tất cả hồ sơ về cuộc điều tra tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell.

Cuộc bỏ phiếu đã mở đường để dự luật được trình lên Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Những tranh cãi ngày càng gay gắt trong nội bộ đảng Cộng hòa về việc công khai hồ sơ Epstein đã làm rạn nứt mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và một số người ủng hộ trung thành nhất của ông. Sau một thời gian phản đối, ông Trump hôm 16/11 bất ngờ ủng hộ việc công bố hồ sơ. "Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện nên bỏ phiếu để công bố hồ sơ Epstein vì chúng ta chẳng có gì phải che giấu", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Vụ bê bối Epstein đã trở thành tranh cãi chính trị đối với Tổng thống Trump suốt nhiều tháng. Nhiều cử tri nghi ngờ rằng Nhà Trắng đã che giấu mối liên hệ của Epstein với các nhân vật quyền lực và làm mờ đi những chi tiết liên quan đến cái chết của Epstein trong một nhà giam ở Manhattan năm 2019.

Dù đã thay đổi lập trường về dự luật, Tổng thống Trump vẫn nổi giận về sự chú ý mà công chúng dành cho vấn đề Epstein.

“Tôi không liên quan gì đến Jeffrey Epstein. Tôi đã đuổi ông ta khỏi câu lạc bộ của mình nhiều năm trước vì tôi nghĩ hắn là một kẻ bệnh hoạn”, ông nói với các phóng viên.

Ông Trump khẳng định không liên quan đến tội ác của Epstein và gần đây gọi vấn đề này là “trò lừa bịp của đảng Dân chủ”, dù một số nghị sĩ Cộng hòa là những tiếng nói lớn nhất kêu gọi công bố các tài liệu từ các cuộc điều tra hình sự về Epstein.