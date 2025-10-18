Hoàng tử Andrew từ bỏ tước hiệu Hoàng gia Anh

Hoàng tử Andrew (Ảnh: Zuma).

"Tôi sẽ không sử dụng tước hiệu hay những danh dự đã được ban cho tôi nữa", Hoàng tử Andrew, 65 tuổi, tuyên bố trong một thông báo vào ngày 17/10.

Hoàng tử Andrew cho biết quyết định được đưa ra sau khi thảo luận với Vua Charles III.

"Tôi đã quyết định, như tôi vẫn thường làm, sẽ đặt nghĩa vụ với gia đình và đất nước lên trên hết", Hoàng tử Andrew nêu rõ trong một tuyên bố được phát đi từ Cung điện Buckingham.

Hoàng tử Andrew một lần nữa phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái, nhưng cho biết: "Chúng tôi đã kết luận rằng những cáo buộc liên tục nhắm vào tôi sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của Đức Vua và Hoàng gia".

Hoàng tử Andrew là con trai thứ hai của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Sau tuyên bố trên, ông Andrew không còn giữ tước hiệu Công tước xứ York mà Nữ hoàng Elizabeth II đã ban cho.

Vợ cũ của Hoàng tử Andrew, bà Sarah Ferguson, cũng sẽ không còn sử dụng tước hiệu Nữ Công tước xứ York, mặc dù hai con gái của ông là Beatrice và Eugenie vẫn là công chúa của Hoàng gia Anh.

Từ năm 2019, Hoàng tử Andrew đã ngừng các công việc hoàng gia do vụ bê bối liên quan tới triệu phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein, người tự tử trong tù cùng năm trong khi đang chờ bị xét xử về các tội danh lạm dụng tình dục và vận hành đường dây mại dâm.

Năm 2021, Virginia Giuffre, một trong những nạn nhân từng tố cáo triệu phú Epstein, đã nộp đơn kiện Hoàng tử Andrew lên một tòa án Mỹ với cáo buộc lạm dụng tình dục.

Giuffre đã tự tử tại trang trại của mình ở Tây Australia vào ngày 25/4. Tuy nhiên, cuốn hồi ký mới xuất bản gần đây của bà tiếp tục khiến vụ việc liên quan tới Hoàng tử Andrew dậy sóng.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC năm 2019, Hoàng tử Andrew nói rằng ông "không có hồi ức" gì về việc từng gặp Giuffre, và việc họ có quan hệ tình dục ở Mỹ và Anh là điều "chưa từng xảy ra".

Cho đến nay, Hoàng tử Andrew vẫn tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào mình. Ông được cho là thậm chí tránh được một phiên tòa dân sự bằng cách trả một khoản tiền dàn xếp hàng triệu USD.