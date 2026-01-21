Tổng thống Trump ám chỉ dùng chiến thuật khác để kiểm soát Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Tại cuộc họp báo ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ ông có thể sử dụng những công cụ khác ngoài thuế quan để giành quyền kiểm soát Greenland trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét tính hợp pháp của các biện pháp thuế quan của ông đối với thương mại toàn cầu.

Khi được hỏi sẵn sàng đi xa đến mức nào, ông Trump đáp ngắn gọn: “Rồi các vị sẽ biết”.

Ông nói, nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết bất lợi cho chính sách thuế, Mỹ sẽ “phải dùng thứ khác”, gợi ý tới các giấy phép và biện pháp thay thế, dù vẫn khẳng định thuế quan là lựa chọn ưu tiên.

Ông Trump cho rằng thuế quan hiện là cách làm mạnh nhất, nhanh nhất, dễ nhất và ít phức tạp nhất.

Tổng thống Mỹ đã gia tăng sức ép lên các đồng minh châu Âu về Greenland, đe dọa áp các mức thuế mới trên diện rộng nếu không đạt được thỏa thuận dẫn tới việc Mỹ kiểm soát hòn đảo này. Ngoài ra, ông còn gửi thư cho Thủ tướng Na Uy, liên hệ việc ông không giành được giải Nobel Hòa bình với những nỗ lực của mình nhằm đạt được Greenland.

Tổng thống Trump từ chối đưa ra bất kỳ cam kết trấn an nào về việc ông tiếp tục gắn bó với NATO, trong bối cảnh các lãnh đạo liên minh lo ngại sau những đe dọa của ông về khả năng dùng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland.

Khi được hỏi liệu ông có chấp nhận nguy cơ NATO tan rã để đổi lấy Greenland hay không, ông Trump nói, ông tin bất kỳ kịch bản nào xảy ra cũng sẽ có lợi cho liên minh.

Ông khẳng định chính mình đã khiến NATO “tốt hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều”, và cho rằng sức mạnh của NATO phụ thuộc quyết định vào Mỹ. Theo ông, nếu không có Mỹ, NATO “sẽ không còn là một liên minh mạnh”.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết NATO “sẽ rất hài lòng” với giải pháp mà ông đang thúc đẩy liên quan đến Greenland, dù không nêu chi tiết. Ông khẳng định nỗ lực của mình nhằm giành quyền kiểm soát Greenland sẽ không làm tan rã NATO.

Ông nhấn mạnh Mỹ “cần Greenland vì an ninh quốc gia, thậm chí là an ninh toàn cầu”, và bày tỏ tin tưởng sẽ có một kết quả “rất tốt cho tất cả các bên”.

Theo ông, người dân Greenland cuối cùng sẽ ủng hộ việc Mỹ tiếp quản hòn đảo Bắc Cực này, dù trên thực tế người dân Greenland đã công khai phản đối. Hàng nghìn người dân Greenland đã xuống đường biểu tình phản đối các đe dọa về việc Mỹ tiếp quản hòn đảo. Một người biểu tình nói: “Chúng tôi không phải để bán”.

Tổng thống Trump cho biết ông có nhiều cuộc họp sắp tới để thảo luận về Greenland, nhưng sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Nhóm G7 do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất. Ông bày tỏ lạc quan, nói rằng mọi việc “sẽ diễn ra khá suôn sẻ”.

Ông dự kiến khởi hành tối nay sang Davos, Thụy Sĩ, để dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nơi các lãnh đạo châu Âu đang tìm cách thảo luận vấn đề Greenland.