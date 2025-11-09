Tổng thống Putin thay Thứ trưởng Quốc phòng

Thứ trưởng Quốc phòng mới của Nga Aleksandr Sanchik (Ảnh: TASS).

Theo một sắc lệnh được ban hành hôm 8/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm Thượng tướng Aleksandr Sanchik làm Thứ trưởng Quốc phòng mới.

Ông Sanchik có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, từng chỉ huy các nhóm lực lượng liên hợp Đông và Nam của Nga trong cuộc xung đột Ukraine.

Vị tướng được trao nhiều huân chương này cũng tham chiến trong chiến dịch chống khủng bố của Nga tại Syria năm 2015, cuộc chiến Nga - Gruzia năm 2008, và các chiến dịch chống nhóm phiến quân cực đoan ở Bắc Caucasus.

Nhóm lực lượng liên hợp Nam đang hoạt động tích cực tại Donetsk, miền Đông Ukraine, nơi lực lượng này gần đây đã bao vây cứ điểm trọng yếu Krasnoarmeysk do Ukraine kiểm soát.

Ông Aleksandr Sanchik sẽ thay thế Thượng tướng Andrey Bulyga, người được bổ nhiệm làm Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia.

Ông Bulyga được miễn nhiệm khỏi vai trò Thứ trưởng Quốc phòng Nga, chức vụ mà ông nắm giữ từ tháng 3 năm ngoái. Trước đó, ông Bulyga từng là Phó Tư lệnh Quân khu miền Tây của Nga phụ trách hậu cần.

Ông Bulyga sẽ phục vụ với tư cách cấp phó của Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu.