Tổng thống Putin ra tuyên bố mới về chiến dịch quân sự ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia cuộc họp trực tuyến về tình hình chiến sự Ukraine ngày 11/12 (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp về tình hình chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được nghe báo cáo từ Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov về các khu vực mà lực lượng Moscow mới giành được quyền kiểm soát, cũng như các cuộc tiến công trên chiến trường.

"Động lực chiến lược hoàn toàn nằm trong tay lực lượng vũ trang Nga”, Tổng thống Putin tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Nga cũng ca ngợi "đà tiến tích cực" của lực lượng Nga trong nỗ lực giành quyền kiểm soát vùng Donbass và Novorossiya.

Vùng Donbass gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, trong khi Novorossiya là thuật ngữ được Nga sử dụng để chỉ vùng lãnh thổ mà nước này sáp nhập hồi tháng 10/2022, gồm Donbass cùng 2 tỉnh Kherson và Zaporizhia.

Ngày 30/9/2022, Tổng thống Putin ký sắc lệnh sáp nhập các vùng lãnh thổ trên ngay cả khi Nga chưa kiểm soát hoàn toàn những vùng này.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin cũng được nghe báo cáo rằng thành phố Seversk ở vùng Donetsk đã được đặt dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng vũ trang Nga.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, với việc giành được quyền kiểm soát các khu vực một cách “ổn định và thường xuyên” tại các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, những khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, lực lượng Nga hoàn toàn giành “thế chủ động chiến lược”.

Lực lượng vũ trang Ukraine dự đoán quân đội Nga sẽ bị sa lầy trong khu vực phòng thủ Seversk, nhưng Moscow tuyên bố điều đó đã không xảy ra.

Tổng thống Putin tuyên bố mục tiêu của Nga về việc giành được thành phố Seversk trước ngày 15/12 đã được thực hiện.

Theo Tổng thống Nga, việc giành được Seversk đưa Nga đến gần hơn với các bước tiến mới và đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Donbass.

Các cuộc giao tranh giành Seversk đã diễn ra từ năm 2022 với cường độ khác nhau. Quân đội Nga giờ đây sẽ có con đường thông thoáng đến các thành phố Kramatorsk và Slavyansk trong khu vực, cả hai đều là những trung tâm quan trọng của quân đội Ukraine.

Việc kiểm soát Seversk diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga tuyên bố tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine dọc theo chiến tuyến. Moscow đã bày tỏ quyết tâm kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ ở khu vực Donbass.

Nga đã đề xuất Ukraine tự nguyện rút quân khỏi khu vực Donbass như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng, điều mà Mỹ cũng đang thúc đẩy, nhưng nhấn mạnh rằng Moscow sẽ đạt được mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự nếu cần thiết.

Lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát hàng chục khu vực ở Ukraine kể từ đầu tháng 11, trong số đó có các trung tâm hậu cần lớn như Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ở Donetsk và Kupyansk ở Kharkov.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ngày 9/12 cho biết lực lượng của Moscow đang tiến quân dọc toàn tuyến mặt trận ở Ukraine và nhắm mục tiêu bao vây thành phố Myrnohrad sau khi kiểm soát Pokrovsk.

Ông Gerasimov nói rằng Tổng thống Putin đã ra lệnh đẩy lực lượng Ukraine khỏi Myrnohrad, nằm ở phía đông Pokrovsk.

Ukraine nhiều lần bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Pokrovsk đã thất thủ và khẳng định lực lượng của họ vẫn kiểm soát một phần thành phố và đang chiến đấu ở Myrnohrad.

Hiện Nga kiểm soát 19,2% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea (sáp nhập năm 2014), Lugansk, hơn 80% Donetsk, khoảng 75% Kherson và Zaporizhia, cùng những phần nhỏ thuộc Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ giành toàn quyền kiểm soát vùng Donbass của Ukraine bằng biện pháp quân sự nếu Ukraine không đồng ý rút lui khỏi đây. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Kiev sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ.