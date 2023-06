Tổng thống Putin: Nga đã tránh được nội chiến

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Điện Kremlin ở Moscow hôm 27/6 (Ảnh: Reuters).

"Các bạn đã bảo vệ trật tự hiến pháp, cuộc sống, an ninh và tự do của người dân chúng ta. Các bạn đã cứu đất nước của chúng ta khỏi sự biến động, các bạn thực sự đã ngăn được một cuộc nội chiến. Thông qua hành động của mình, các bạn đã chứng minh lòng trung thành với nhân dân Nga và lời thề quân đội", Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hôm nay 27/6 trong bài phát biểu trước lực lượng an ninh tham gia trấn áp vụ nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner.

"Việc triển khai nhanh chóng và chính xác của các cơ quan hành pháp đã giúp ngăn chặn diễn biến cực kỳ nguy hiểm của tình hình trong nước, giúp ngăn ngừa thương vong cho dân thường", ông Putin nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Nga, quyết tâm và lòng dũng cảm của các quân nhân, cũng như "sự đoàn kết của xã hội Nga đóng một vai trò to lớn và mang tính quyết định đối với việc ổn định tình hình".

"Những người bị lôi kéo vào vụ nổi loạn có thể thấy rằng quân đội và người dân không đứng về phía họ", ông Putin tuyên bố.

Ông Putin cũng bày tỏ sự tôn kính đối với các phi công quân sự đã thiệt mạng trong cuộc đối đầu với lực lượng nổi loạn. Tổng thống dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các phi công đã thiệt mạng.

Tổng thống Putin nói rằng các quân nhân tham gia ngăn chặn vụ nổi loạn của lực lượng Wagner đã "không nao núng" khi hành động.

"Chúng ta không phải rút các đơn vị chiến đấu ra khỏi tiền tuyến trong chiến dịch quân sự đặc biệt (ở Ukraine). Các đồng đội của chúng ta đã ngã xuống trong cuộc đối đầu với lực lượng nổi loạn", ông Putin phát biểu.

Một số nguồn tin tiết lộ, khoảng 20 phi công Nga thiệt mạng sau khi Wagner bắn rơi một máy bay và một trực thăng quân sự của Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không công bố con số cụ thể.

Trong bài phát biểu trước đó, Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn đến những chỉ huy và lính Wagner đã quyết định dừng vụ nổi loạn trước khi quá muộn và không cho phép xảy ra đổ máu. Ông khẳng định sẽ giữ lời hứa mà ông đã đưa ra trong quá trình đàm phán với Wagner.

"Các vị có cơ hội ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng và các cơ quan lập pháp khác, hoặc trở về với gia đình, bạn bè. Bất cứ ai muốn đều có thể đến Belarus", ông Putin nói.

Theo Guardian, tuyên bố này của ông Putin ngầm ý rằng, Wagner sẽ phải giải thể ở Nga.

Tổng thống Putin cũng cho biết, ông không mạnh tay ngăn chặn vụ nổi loạn của Wagner ngay từ đầu để tránh đổ máu và để củng cố khối đoàn kết dân tộc. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, những nỗ lực nhằm kích động tình trạng bất ổn nội bộ ở Nga "chắc chắn sẽ thất bại".

Wagner là công ty quân sự tư nhân do ông trùm Yevgeny Prigozhin thành lập. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine, đặc biệt là Bakhmut, sau khi Moscow mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.

Mối quan hệ giữa quân đội Nga và Wagner bắt đầu rạn nứt và leo thang căng thẳng gần đây. Tối 23/6, ông Prigozhin tuyên bố dẫn 25.000 quân từ chiến trường Ukraine tiến vào vùng Rostov ở biên giới Nga, bắt đầu hành trình mà ông gọi là "đòi công lý" sau khi cáo buộc Moscow tập kích tên lửa vào cứ điểm của Wagner khiến nhiều lính thiệt mạng.

Tối 24/6, khi đoàn xe của Wagner chỉ còn cách Moscow 200km, ông Prigozhin bất ngờ thông báo đồng ý dừng cuộc tiến quân, rút lực lượng khỏi các cơ sở quân sự đã chiếm đóng ở Nga sau nỗ lực hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Theo thỏa thuận này, ông Prigozhin chấp nhận chuyển đến Belarus. Đổi lại, Nga cam kết hủy điều tra hình sự, đảm bảo an toàn cho ông trùm và các thành viên Wagner. Các tay súng Wagner không tham gia binh biến có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.