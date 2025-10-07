Điện Kremlin tiết lộ kế hoạch của Tổng thống Nga trong sinh nhật thứ 73

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/10 cho biết Tổng thống Putin dự kiến sẽ họp với các thành viên Hội đồng An ninh Nga, trong bối cảnh xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ 4.

Vào buổi tối, ông Putin có thể sẽ có một buổi họp mặt nhỏ nhưng ấm cúng với các cộng sự thân thiết và người thân trong gia đình. Ông Peskov nhấn mạnh rằng "đối với tổng thống, những lời chúc mừng quý giá nhất đến từ gia đình và những người thân yêu. Ông ấy rất coi trọng truyền thống gia đình".

Từ khi chiến sự nổ ra năm 2022, ông Putin thường tổ chức sinh nhật khá đơn giản. Trước đó, ông thường đánh dấu dịp này bằng các chuyến công du nước ngoài, leo núi ở Siberia hoặc chơi khúc côn cầu giao hữu.

Ông Peskov cho biết Tổng thống có thể có “một số kế hoạch cá nhân”, nhưng cũng nói rằng nhiều cuộc điện đàm quốc tế đã được sắp xếp trong suốt cả ngày.

Theo ông Peskov, những lời chúc mừng sinh nhật từ các lãnh đạo nước ngoài chủ yếu đến từ những quốc gia mà Moscow coi là “thân thiện”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện mừng, gọi ông Putin là “đồng chí thân thiết nhất của tôi” và cho rằng ông đã “thành công trong việc hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ một cách vững chắc phẩm giá và lợi ích cốt lõi của đất nước".

Trong thông điệp, ông Kim cũng nhấn mạnh vai trò của Tổng thống Nga trong việc “xây dựng một thế giới đa cực mới".

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong lời chúc gửi ông Putin cho rằng nhà lãnh đạo Nga thể hiện trí tuệ chính trị, lòng tận tụy với đất nước và ý chí kiên định trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Theo ông Lukashenko, điều này đã giúp ông Putin nhận được sự công nhận trên toàn quốc và sự tôn trọng của các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Ngoài ra, ông Putin cũng nhận được lời chúc từ lãnh đạo nhiều nước châu Á, châu Âu… Theo Điện Kremlin, ông Putin nhận được hàng nghìn lá thư và bức điện vào mỗi dịp sinh nhật hàng năm.