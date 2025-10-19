Điều kiện mới nhất của Tổng thống Putin để chấm dứt xung đột Ukraine?

Tổng thống Putin và Trump trong cuộc gặp tại Mỹ hồi tháng 8 (Ảnh: Getty).

Theo báo Mỹ, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước, nhà lãnh đạo Nga đã yêu cầu Kiev trao trả toàn bộ quyền kiểm soát Donetsk, một khu vực chiến lược quan trọng ở miền Đông Ukraine, như một điều kiện để chấm dứt chiến tranh, hai quan chức cấp cao nắm rõ nội dung cuộc trao đổi cho biết.

Cũng theo nguồn tin trên, Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng từ bỏ một phần các khu vực Zaporizhzhia và Kherson, mà hiện Moscow đang chiếm giữ một phần, để đổi lấy việc giành toàn quyền kiểm soát Donetsk.

Nếu được xác nhận, động thái này đánh dấu một sự thay đổi so với lập trường trước đây của Tổng thống Putin hồi tháng 4, khi ông bác bỏ một đề xuất của Mỹ nhằm đóng băng giao tranh dọc theo các tuyến hiện tại, thay vào đó khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải trao cho Nga quyền kiểm soát toàn bộ Crimea cùng 4 khu vực nằm dưới sự kiểm soát một phần của Liên bang Nga, gồm: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Hiện Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Một số quan chức Nhà Trắng mô tả đề xuất này là một bước tiến, trong khi một nhà ngoại giao cấp cao châu Âu cảnh báo rằng Ukraine có thể sẽ nhìn nhận vấn đề này theo một cách hoàn toàn khác.

“Đó chẳng khác nào bán cho họ chính cái chân của họ để đổi lấy hư không”, nhà ngoại giao này nhận xét.

Việc Tổng thống Putin tập trung vào Donetsk cho thấy ông không lùi bước trước những yêu cầu trước đây vốn khiến cuộc xung đột rơi vào bế tắc, bất chấp sự lạc quan của Tổng thống Trump về việc đảm bảo một thỏa thuận, các quan chức cho biết.

Ông Trump chưa bình luận công khai về yêu cầu của người đồng cấp Putin đối với toàn bộ Donetsk nhưng sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ông đã kêu gọi cả hai bên “ngừng chết chóc và đạt được một thỏa thuận”.

"Đã đến lúc chấm dứt giết chóc và đạt được một thỏa thuận!... Hãy để cả hai tuyên bố chiến thắng, hãy để lịch sử quyết định!", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội hôm 17/10 sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh được chờ đợi tại Hungary trong những tuần tới để tiếp tục thảo luận về cách chấm dứt chiến tranh.

Ông Trump cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra vào một ngày sẽ được ấn định sau khi “các cố vấn cấp cao” của hai nước gặp nhau vào tuần tới. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng rằng bằng việc gặp gỡ ông Putin, hai nhà lãnh đạo có thể đưa cuộc xung đột Ukraine đến hồi kết.

Hiện Điện Kremlin cũng chưa có bất kỳ bình luận gì về thông tin này.

Chiến tuyến giữa lực lượng Nga và Ukraine phần lớn đã trì trệ trong năm qua khi không bên nào giành được lợi thế đáng kể. Hiện Nga kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraine.

Trước tình hình này, Tổng thống Trump nhấn mạnh nỗ lực tiếp tục tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh sau khi đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin và tù nhân ở Gaza.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn dao động giữa quan điểm của Nga và Ukraine về cuộc xung đột trong nhiều tháng. Tại cuộc gặp ông Trump hôm 17/10, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã hy vọng sẽ mang về nước thỏa thuận cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa nhưng cuối cùng Kiev đã ra về tay trắng.