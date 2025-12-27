Tổng thống Ukraine: 90% kế hoạch hòa bình chấm dứt xung đột đã hoàn tất

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Kế hoạch 20 điểm mà chúng tôi đang xây dựng đã hoàn tất 90%. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo mọi thứ hoàn thiện 100%. Điều này không đơn giản và không ai nói rằng nó sẽ hoàn thiện 100% ngay lập tức”, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 26/12.

Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc gặp, như cuộc đàm phán dự kiến ​​của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tới, sẽ giúp "đưa kết quả mà các bên mong muốn đến gần hơn".

Cuộc gặp của Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Florida vào ngày 28/12.

Khi được hỏi những văn kiện nào đã sẵn sàng, Tổng thống Zelensky đã đề cập đến các đảm bảo an ninh và các thỏa thuận kinh tế.

“Các thỏa thuận kinh tế đang ở dạng dự thảo, và chúng tôi cần làm rõ định hướng của chúng”, ông Zelensky cho biết.

“Chúng tôi sẽ thảo luận về những tài liệu này, về các đảm bảo an ninh. Về các vấn đề nhạy cảm, chúng tôi sẽ thảo luận về Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, và chắc chắn chúng tôi sẽ thảo luận về các vấn đề khác”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nói rằng có 4 bên tham gia vào kế hoạch hòa bình được đề xuất gồm Ukraine, Mỹ, Nga và châu Âu.

"Tất nhiên kế hoạch 20 điểm không thể được ký kết nếu không có Nga và châu Âu. Đó là một thỏa thuận 4 bên. Nhưng chúng ta cũng có các thỏa thuận song phương. Một lần nữa, câu hỏi thứ hai là liệu chúng ta có ký kết chúng với tổng thống (Trump) hay không: chúng ta vẫn cần thảo luận lại. Các nhóm đàm phán của chúng tôi đang sửa đổi tất cả các văn kiện này mỗi ngày. Tôi nghĩ chúng ta đã có thể hoàn tất một số vấn đề”, ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky cũng hoài nghi về khả năng Nga sẽ đồng ý với kế hoạch được đề xuất, nói rằng Moscow thường tìm lý do để bác bỏ.

"Nếu Ukraine thể hiện lập trường của mình một cách mang tính xây dựng, nhưng Nga không đồng ý, thì điều đó có nghĩa là áp lực lên Nga chưa đủ. Đây cũng là điều tôi muốn thảo luận với tổng thống Mỹ”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tuần này, ông Zelensky cho biết vẫn còn những bất đồng giữa Kiev và Washington về các vấn đề lãnh thổ và các điều khoản liên quan đến NATO.

Mặc dù vậy, ông nói rằng Ukraine đã giành được những nhượng bộ trong kế hoạch hòa bình mới nhất, bao gồm việc đóng băng chiến tuyến và loại bỏ bất kỳ yêu cầu nào buộc Kiev phải từ bỏ về mặt pháp lý việc gia nhập NATO.

Kế hoạch này cũng mở ra khả năng rút một phần quân đội Ukraine ở phía đông Donetsk và thiết lập một khu vực phi quân sự, những điều mà trước đây Kiev không muốn chấp nhận.

Ông Zelensky nói thêm rằng các nhà đàm phán Ukraine không liên lạc trực tiếp với Moscow. “Mỹ đang đóng vai trò trung gian, và chúng tôi đang chờ phản hồi của Moscow về đề xuất mới nhất. Tôi nghĩ chúng ta sẽ biết phản hồi chính thức của họ trong những ngày tới”, ông dự đoán.

Cho đến nay, Moscow vẫn chưa có ý định từ bỏ các yêu cầu về lãnh thổ, bao gồm việc Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi vùng Donbass phía đông, chấm dứt tham vọng gia nhập NATO, cấm quân đội gìn hòa bình phương Tây hiện diện ở Ukraine và các hạn chế về chính trị và quân sự sâu rộng mà Kiev đã phản đối.

Ngày 24/12, Tổng thống Zelensky công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm mà Ukraine đã thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Mỹ.

Theo ông Zelensky, kế hoạch này bao gồm việc xác nhận chủ quyền của Ukraine, một thỏa thuận không xâm phạm lãnh thổ giữa Nga và Ukraine liên quan đến việc tuân thủ đường ranh giới tiếp xúc, và các đảm bảo an ninh, nhưng không nêu rõ chi tiết cụ thể. Kế hoạch hòa bình cũng dự kiến ​​giới hạn số lượng quân nhân Ukraine ở mức 800.000 người trong thời bình.

Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky phần lớn bỏ qua những lo ngại của Nga, yêu cầu Moscow nhượng bộ về lãnh thổ. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh các đảm bảo an ninh kiểu NATO, đẩy nhanh quá trình đưa Ukraine gia nhập EU và hàng trăm tỷ USD đầu tư từ phương Tây vào Ukraine.