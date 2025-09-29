Belarus dọa đáp trả nếu NATO bắn hạ máy bay vi phạm không phận

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 28/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chỉ trích các tuyên bố gần đây của NATO liên quan đến kế hoạch bắn hạ máy bay Nga hoặc Belarus bị cáo buộc xâm phạm không phận.

Ông gọi đây là những phát biểu “thiển cận”, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động nào như vậy sẽ vấp phải phản ứng “tức thì”.

“Hãy xem họ bắn hạ cái gì và như thế nào. Câu trả lời sẽ đến ngay lập tức”, ông Lukashenko tuyên bố, khi được hỏi về nguy cơ đối với máy bay Nga và Belarus gần biên giới Ba Lan.

Ông Lukashenko lấy ví dụ các chuyến bay tới khu vực biên giới như Belovezhskaya Pushcha và bày tỏ hoài nghi về mức độ nghiêm túc của những lời đe dọa từ NATO.

Ông cũng nhắc lại việc Belarus đã chủ động cảnh báo Ba Lan về chuyến bay của 9 đến 12 máy bay không người lái bay qua lãnh thổ mà Minsk không thể ngăn chặn.

“Họ thậm chí còn ngạc nhiên khi chúng tôi thông báo cho họ. Vậy bây giờ họ sẽ bắn hạ máy bay, trực thăng của chúng tôi, hay của Nga, chỉ vì chuyện đó ư? Không thể hành xử như vậy được, hàng xóm không đối xử với nhau theo kiểu đó”, ông nói.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước thành viên NATO, trong đó có Ba Lan, Estonia, gần đây cáo buộc máy bay quân sự và máy bay không người lái của Nga vi phạm không phận liên minh.

Lãnh đạo NATO và EU đồng loạt tuyên bố để ngỏ phương án bắn hạ các máy bay Nga vi phạm không phận nếu cần thiết.

Hôm 26/9, các Bộ trưởng Quốc phòng từ 10 nước thành viên EU ở sườn Đông NATO đã họp trực tuyến để thảo luận về các biện pháp ứng phó. Họ nhất trí hợp tác để thiết lập “bức tường ngăn máy bay không người lái".

Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius cho biết, bức tường này có thể mất một năm để xây dựng và ưu tiên trước mắt là thiết lập một hệ thống phát hiện UAV hiệu quả.

Theo giới chức EU, trong năm đầu tiên, một mạng lưới cảm biến sẽ được triển khai để phát hiện hiệu quả hơn các vụ xâm nhập UAV, tiếp đến là xây dựng năng lực đánh chặn. Ukraine tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực này của châu Âu.

Trong khi đó, Nga bác bỏ cáo buộc của phương Tây về các vụ máy bay vi phạm không phận cũng như bác bỏ đồn đoán Moscow có kế hoạch tấn công NATO.

“Bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại đất nước tôi sẽ bị đáp trả dứt khoát. Những ai trong NATO và Liên minh châu Âu (EU) đang nói với cử tri của họ rằng xung đột với Nga là điều không thể tránh khỏi thì không nên có chút nghi ngờ nào về điều này”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 27/9.