Tổng thống Pháp cảnh báo kịch bản châu Âu áp thuế với Trung Quốc

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc hồi đầu tháng, ông Macron cho biết đã cảnh báo Trung Quốc rằng Liên minh châu Âu có thể áp thuế Bắc Kinh, nếu Trung Quốc không có hành động nhằm giảm thâm hụt thương mại ngày càng mở rộng với EU.

Ông Macron cũng đã kêu gọi Trung Quốc tăng cường hợp tác về tình trạng mất cân bằng thương mại toàn cầu “không bền vững”, vấn đề địa chính trị và môi trường.

Ông cho biết đã cố gắng giải thích với phía Trung Quốc rằng thặng dư thương mại của họ với châu Âu là không bền vững bởi vì họ đang tự làm điều không có lợi cho khách hàng của chính mình, "đặc biệt là khi họ hầu như không còn nhập khẩu nhiều từ chúng tôi nữa”.

“Tôi nói với họ rằng nếu họ không có phản ứng, chúng tôi, châu Âu, trong những tháng tới, sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp mạnh tương tự như Mỹ, chẳng hạn như áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc”, ông nói thêm.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đã tăng gần 60% kể từ năm 2019, trong khi cán cân thương mại của Pháp với nền kinh tế trị giá 19.000 tỷ USD tiếp tục nới rộng.

Ông Macron trước đây đã tìm cách thể hiện một lập trường châu Âu cứng rắn hơn trong quan hệ với Trung Quốc, thúc giục Brussels triển khai các biện pháp bảo hộ để làm chậm dòng hàng hóa Trung Quốc đang gây sức ép lên ngành công nghiệp châu Âu.

Ông thừa nhận rằng ngành công nghiệp châu Âu đang ở vị thế khó khăn, bị kẹt giữa chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Trung Quốc, nước đang tác động vào trung tâm mô hình công nghiệp và đổi mới của châu Âu.

“Hôm nay, chúng ta bị kẹt giữa hai phía và đây là vấn đề sống còn đối với ngành công nghiệp châu Âu. Chúng ta đã trở thành thị trường điều chỉnh, và đó là kịch bản tồi tệ nhất", ông nói thêm.

Ông Macron cũng cho biết ông đang đề xuất một cách tiếp cận ôn hòa hơn đối với Trung Quốc, ví dụ như dỡ bỏ các hạn chế về xuất khẩu thiết bị sản xuất chất bán dẫn từ phía châu Âu, và hạn chế xuất khẩu đất hiếm từ phía Trung Quốc.

Ông kêu gọi các công ty Trung Quốc đầu tư vào châu Âu và “tạo ra giá trị và cơ hội cho châu Âu”.