Tổng thống Nga nêu khả năng gặp Tổng thống Ukraine tại Moscow

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo tại Bắc Kinh ngày 3/9 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh sau khi tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến thứ hai hôm 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh việc tổ chức các cuộc gặp, nhưng chỉ để gặp mặt, sẽ không mang lại kết quả. Ông muốn các cuộc gặp phải thực sự có ý nghĩa.

"Việc chỉ gặp mặt người đứng đầu trên thực tế của chính quyền (Ukraine) sẽ không đi đến đâu. Tôi chưa bao giờ từ chối, nếu một cuộc gặp như vậy được chuẩn bị kỹ lưỡng và có thể dẫn đến một số kết quả tích cực", ông Putin tuyên bố.

Theo Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị ông tổ chức một cuộc gặp như vậy tại hội nghị thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo ở Alaska vào tháng trước.

"Nếu ông Zelensky sẵn sàng, ông ấy có thể đến Moscow và một cuộc gặp sẽ diễn ra", Tổng thống Putin nói thêm.

Tổng thống Putin cho biết Nga chưa thảo luận về một thỏa thuận mà theo đó Ukraine sẽ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy các đảm bảo an ninh.

"Chúng tôi nhìn chung không đấu tranh vì lãnh thổ... mà vì quyền của người dân được nói tiếng mẹ đẻ và giữ gìn văn hóa của họ”, ông Putin nói thêm.

Cùng lúc đó, Tổng thống Putin nhắc lại mối lo ngại về tính chính danh của nhà lãnh đạo Ukraine và liệu cuộc gặp có thực sự "ý nghĩa" hay không. Ông Putin cho biết nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ lâu và không có cơ chế pháp lý nào để gia hạn nhiệm kỳ này tại Ukraine.

Moscow nhiều lần nhấn mạnh đến "tính chính danh" của ông Zelensky khi nhiệm kỳ của ông đã kết thúc từ tháng 5/2024

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Moscow sẵn sàng đàm phán với ông Zelensky nhưng "ai sẽ ký vào thỏa thuận từ phía Ukraine là một vấn đề rất nghiêm trọng".

"Chúng tôi cần sự hiểu rõ ràng từ tất cả rằng người ký kết đó là hợp pháp”, Ngoại trưởng Lavrov nói.

Tổng thống Putin cho biết mọi quốc gia đều có quyền lựa chọn cách thức đảm bảo an ninh của riêng mình, bao gồm Ukraine.

Tổng thống Nga nhấn mạnh "an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách đánh đổi an ninh của một quốc gia khác", đồng thời nhắc lại rằng Moscow phản đối việc Kiev gia nhập NATO.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 29/8 cho biết Tổng thống Putin “không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc gặp” với Tổng thống Zelensky, nhưng ông tin rằng bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào cũng phải được “chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể hoàn thiện các công việc cơ bản, trước tiên cần được thực hiện ở cấp chuyên gia”.

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska hôm 15/8, Tổng thống Trump tuyên bố ông và đội ngũ đang thu xếp một cuộc họp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo sẽ có hậu quả rất lớn nếu không có cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Nga, Ukraine.

Ông Zelensky cũng kêu gọi đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga dưới bất cứ hình thức nào và vô điều kiện. Theo ông, đây là cách hiệu quả nhất nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.