Tổng thống Nga - Mỹ gặp mặt hôm nay, đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp năm 2018 (Ảnh: AFP).

Hãng thông tấn Tass (Nga) đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị lên đường đến Alaska, bang cực bắc của Mỹ, để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay.

Đây cũng sẽ là chuyến thăm Alaska đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nga, kể cả thời kỳ Đế quốc Nga và Liên Xô. Mặc dù Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói rằng Nga và Mỹ là những nước láng giềng gần gũi, và phái đoàn Nga chỉ cần bay qua Eo biển Bering, nhưng thực tế vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chuyến bay sẽ bao phủ khoảng 7.000km, vượt qua 11 múi giờ và một đường đổi ngày.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin lần này, được giới truyền thông và các nhà phân tích thế giới gọi là "lịch sử", đã được chuẩn bị trong một thời gian ngắn chưa từng có.

Trong thời gian này, các bên phải giải quyết các thủ tục thị thực, chọn địa điểm cho cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo của hai cường quốc, giải quyết tất cả các vấn đề tổ chức và đối nội, cũng như đảm bảo an ninh.

Chương trình hội nghị thượng đỉnh

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ gặp nhau vào buổi sáng lúc 11h30 giờ địa phương (2h30 sáng 16/8 giờ Việt Nam) tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson của Không quân Mỹ ở thành phố Anchorage, bang Alaska.

Hai tổng thống sẽ bắt đầu trao đổi trực tiếp chỉ với sự hiện diện của phiên dịch viên. Sau đó, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong bữa sáng làm việc. Tại thời điểm này, các nhà lãnh đạo sẽ tham gia cùng các phái đoàn. Quyết định được hai bên đưa ra là chỉ bổ sung một số ít người tham gia hội đàm - 5 người mỗi bên - vì "những chủ đề rất quan trọng và nhạy cảm" sẽ được thảo luận.

Ngoài Tổng thống Putin, phái đoàn Nga sẽ có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Trợ lý Điện Kremlin Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đặc phái viên của Tổng thống về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev. Một nhóm chuyên gia cũng trong tình trạng sẵn sàng tham gia đàm phán.

Hội nghị thượng đỉnh lần này không có khung thời gian cố định. Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết thời điểm kết thúc các cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào diễn biến của cuộc thảo luận.

Ông Putin và ông Trump sẽ thông báo cho giới truyền thông về kết quả các cuộc hội đàm tại một cuộc họp báo chung.

Kỳ vọng của Nga

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nhấn mạnh chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh sẽ là giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, hai bên cũng sẽ được đề cập đến “các nhiệm vụ rộng hơn nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách và cấp bách nhất”.

“Đặc biệt, việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm quan hệ thương mại và kinh tế, sẽ được thảo luận. Tiềm năng của chúng chưa được khai thác triệt để”, ông Ushakov nói.

Hôm 14/8, Tổng thống Nga đã triệu tập một cuộc họp tại Điện Kremlin "về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ". Cuộc họp có sự tham dự của các thành viên chính phủ và văn phòng tổng thống, Thống đốc Ngân hàng Trung ương, Thị trưởng Moscow, lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan đặc biệt.

Tổng thống Putin tóm tắt cho những người tham dự "về tiến trình đàm phán liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine đang diễn ra như thế nào, các cuộc đàm phán song phương với phái đoàn Ukraine đang diễn ra ra sao", cũng như mối quan hệ đang phát triển với chính quyền Tổng thống Trump.

Ông Putin cho rằng chính quyền Mỹ "những nỗ lực mạnh mẽ và chân thành" để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo Tổng thống Putin, cần phải đạt được các thỏa thuận tạo điều kiện hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine và trên toàn châu Âu. "Và trên toàn thế giới, nếu chúng ta đạt được các thỏa thuận kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược trong các giai đoạn tiếp theo", Tổng thống Nga kết luận.

Kỳ vọng của Mỹ

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hội nghị thượng đỉnh tại Alaska sẽ là cơ hội để Tổng thống Trump “ngồi xuống với Tổng thống Nga và xem có thể đạt được tiến triển gì để thúc đẩy việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và khôi phục hòa bình”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh, Mỹ có rất nhiều công cụ để giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Tổng thống có nhiều công cụ có thể sử dụng nếu cần thiết, nhưng ông luôn nói rằng ngoại giao và đàm phán là phương cách chính để chấm dứt cuộc chiến này”, bà Leavitt cho biết.

Về phần mình, Tổng thống Trump tin rằng Tổng thống Putin bước vào hội nghị thượng đỉnh tại Alaska với mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine.

Ông Trump cũng cho biết, mục tiêu của ông là hướng tới một cuộc gặp 3 bên với cả Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông tiết lộ, “3 địa điểm khác nhau” đang được xem xét, bao gồm khả năng tiếp tục tổ chức ở Alaska.

Tổng thống Trump coi hội nghị thượng đỉnh này như một bước chuẩn bị cho cuộc gặp thứ hai có cả sự tham gia của Tổng thống Ukraine nhằm đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm giữa 2 nước láng giềng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Tổng thống Trump sẽ bước vào cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Nga với hy vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến ở Ukraine, nhưng một giải pháp toàn diện cho xung đột sẽ mất nhiều thời gian hơn.

“Để tiến tới hòa bình, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhận thức rằng sẽ phải có một số cuộc thảo luận về bảo đảm an ninh. Sẽ phải có những cuộc thảo luận về các tranh chấp và yêu sách lãnh thổ, cũng như những gì họ đang chiến đấu để đạt được”, ông Rubio nói.