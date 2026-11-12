Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Nga tại Abu Dhabi, ông Vladimir Medinsky (Ảnh: TASS).

Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Nga tại Abu Dhabi, ông Vladimir Medinsky, cho biết các bên đã tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình sau hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, rất nhiều điều hiện phụ thuộc vào tất cả các bên tham gia vào tiến trình này.

"Điều đó phụ thuộc vào Ukraine, vào lập trường của Mỹ và châu Âu", ông nói.

Tuy nhiên, ông không đề cập đến các bước đi mà Nga có thể thực hiện để đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm tại Ukraine.

Ông Medinsky nói thêm rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, Nga cũng sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra.

Trước đó, ông Medinsky cho biết vấn đề hệ thống an ninh của châu Âu là trọng tâm của các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi. Ông tin rằng các bên đã đạt được sự thấu hiểu lẫn nhau về một số vấn đề.

Phái đoàn Mỹ, Ukraine và Nga đã đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi trong ngày 10/11 và 11/11. Đây là vòng đàm phán 3 bên đầu tiên do Mỹ làm trung gian trong vòng 9 tháng qua nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột Ukraine.

Các cuộc đàm phán kéo dài gần 5 giờ trong ngày đầu tiên và chưa đầy hai giờ trong ngày tiếp theo.

Ông Medinsky cho biết, các cuộc đàm phán tập trung vào kiến trúc an ninh châu Âu rộng lớn hơn.

Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về mặt nguyên tắc cho một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn cùng các kế hoạch cho những bước đi ngoại giao tiếp theo.

Các nhà đàm phán Mỹ cũng xác nhận đàm phán có tiến triển nhưng cho biết vấn đề khó khăn nhất về cuộc xung đột Ukraine liên quan đến lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại và cũng là trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov, cũng xác nhận hai bên đã đạt thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn.

"Chúng tôi đang nỗ lực để hoàn tất các chi tiết và hiện thực hóa các bước tiếp theo", ông nói.

Quan chức này cũng cho biết Ukraine, Mỹ và Nga đã thảo luận về các phương cách nhằm đạt được hòa bình và tái thiết Ukraine hậu xung đột.

"Bước đầu tiên là kết thúc cuộc chiến và bảo đảm các cam kết an ninh cho Ukraine", ông Umerov nhấn mạnh.

Theo ông, trong suốt hai ngày qua, các bên đã trình bày trực tiếp lập trường của mình, mặc dù vẫn còn những khác biệt.

"Vẫn còn một khối lượng công việc khó khăn phía trước, nhưng chúng ta có những cơ hội để tiếp tục tiến trình đàm phán", ông nói.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng có cơ hội đến năm 2027 để đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột. Theo ông, tất cả các bên tham gia đều muốn đạt được kết quả trong khung thời gian này.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề cập đến việc các đặc phái viên Mỹ sẽ hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 12/11 để truyền đạt lại lập trường của các bên sau đàm phán và đưa ra đề xuất.

“Rất nhiều điều ngày hôm nay phụ thuộc vào cuộc đối thoại ngày mai giữa phía Mỹ và phía Nga", ông Zelensky nói.

Ông tin rằng phía Mỹ mong muốn đạt được đột phá về hòa đàm Nga - Ukraine trong năm nay.

"Xét đến tất cả những chi tiết này, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được kết quả vào cuối năm nay. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để điều đó xảy ra", ông nhấn mạnh.

Ông Zelensky dự kiến sẽ gặp các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Dublin vào ngày mai sau khi các đặc phái viên Mỹ rời Nga. Ông hy vọng các đặc phái viên Mỹ sẽ trở lại Dublin với những đề xuất cụ thể.