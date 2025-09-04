Tổng thống Nga hé lộ "tia sáng cuối đường hầm" chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo tại Bắc Kinh ngày 3/9 (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thông điệp tới Ukraine rằng cơ hội chấm dứt xung đột ở Ukraine có thể đạt được thông qua đàm phán "nếu lẽ phải thắng thế". Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Nga sẵn sàng kết thúc cuộc xung đột bằng vũ lực nếu đó là cách duy nhất.

"Tôi cho rằng nếu lẽ phải thắng thế, chúng ta có thể đạt được một giải pháp chấp nhận được để chấm dứt cuộc xung đột này. Đó là giả định của tôi", ông Putin nói với các phóng viên.

Tổng thống Putin cho biết ông nhìn thấy "tia sáng cuối đường hầm", khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine.

"Đặc biệt là khi chúng ta có thể thấy được nỗ lực của chính quyền Mỹ hiện tại dưới thời Tổng thống (Donald) Trump, và chúng ta không chỉ thấy những tuyên bố của họ, mà còn thấy được mong muốn chân thành của họ trong việc tìm ra giải pháp... Và tôi nghĩ rằng có một tia sáng le lói cuối đường hầm. Hãy cùng xem tình hình sẽ diễn biến như thế nào", ông nói.

Theo ông Putin, nếu không tìm được giải pháp ngoại giao, "chúng tôi sẽ phải hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra thông qua vũ lực”.

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố để đạt được hòa bình, Ukraine phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

"Theo Hiến pháp Ukraine, các vấn đề liên quan đến lãnh thổ đều chỉ được quyết định thông qua trưng cầu dân ý”, ông Putin nói.

Ông cũng lưu ý rằng Ukraine cần dỡ bỏ thiết quân luật để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý như vậy.

Chủ nhân Điện Kremlin một lần nữa bày tỏ hoài nghi về tính chính danh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lập luận rằng nhiệm kỳ của ông Zelensky đã hết và thiết quân luật không cho phép ông tiếp tục nắm quyền.

Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng nâng cấp phái đoàn đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng từ chối nêu tên các quan chức cấp cao có thể tham gia phái đoàn. "Kết quả đàm phán mới là điều quan trọng", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Putin khẳng định ông sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky nếu nhà lãnh đạo Ukraine đến Moscow. Tuy nhiên, ông Putin nói rằng một cuộc gặp như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi diễn ra.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng nêu điều kiện là mọi vấn đề cần được giải quyết trước khi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine diễn ra. Ngoài ra, phía Nga cũng đặt câu hỏi về thẩm quyền ký kết thỏa thuận của ông Zelensky, khi ông đã kết thúc nhiệm kỳ tổng thống từ năm ngoái.

Các quan chức Nga cho biết họ lo ngại rằng nếu Tổng thống Zelensky ký thỏa thuận với Nga, một nhà lãnh đạo tương lai của Ukraine có thể phản đối thỏa thuận này với lý do nhiệm kỳ của ông Zelensky về mặt kỹ thuật đã hết hạn.

Tổng thống Zelensky ngày 21/8 tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Putin sau khi Ukraine nhận được các đảm bảo an ninh. Ông Zelensky kêu gọi các nước ủng hộ Ukraine đưa ra những đảm bảo ràng buộc để ngăn Nga hành động quân sự trong tương lai.