Tổng thống Nga cảnh báo đáp trả nếu châu Âu “phát động cuộc chiến”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với các phóng viên hôm 2/12 (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi không có kế hoạch gây chiến với châu Âu. Tôi đã nói điều này hàng trăm lần rồi”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp vào ngày 2/12.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi một phóng viên đề nghị nhà lãnh đạo Nga bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto rằng “châu Âu đang chuẩn bị một cuộc chiến với Nga”.

Theo Tổng thống Putin, mặc dù Nga không muốn gây chiến với châu Âu, nhưng nếu châu Âu “đột nhiên muốn bắt đầu cuộc chiến”, Nga chắc chắn sẽ đáp trả ngay lập tức.

“Cuộc chiến với châu Âu sẽ kết thúc nhanh chóng đến mức Nga sẽ không còn ai để đàm phán cùng”, ông Putin cảnh báo.

Tổng thống Putin tuyên bố cuộc chiến của Nga với châu Âu, nếu xảy ra, sẽ khác với cuộc xung đột ở Ukraine.

Người đứng đầu Điện Kremlin cáo buộc các cường quốc châu Âu cản trở nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt xung đột Ukraine. Theo ông Putin, các cường quốc châu Âu cản trở bằng cách đưa ra những đề xuất mà họ biết là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" đối với Nga, để sau đó cáo buộc Nga không mong muốn hòa bình.

Tổng thống Putin cho rằng các cường quốc châu Âu đã tự loại mình ra khỏi các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine vì họ đã cắt đứt liên lạc với Nga.

“Họ không có chương trình nghị sự hòa bình. Họ đã đứng về phía chiến tranh”, ông Putin nói về các cường quốc châu Âu.

Theo Tổng thống Putin, các nước phương Tây vẫn nuôi “ảo tưởng về việc gây ra thất bại chiến lược cho Nga và đang mắc kẹt” với suy nghĩ này.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO tại châu Âu có thể xảy ra sớm nhất vào năm 2028. Trong khi đó, Pháp đã nêu ý tưởng gửi quân đội NATO đến Ukraine.

Vào tháng trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra kế hoạch hòa bình Ukraine gồm 28 điểm. Tuy nhiên, Kiev và các đối tác châu Âu đã tìm cách viết lại kế hoạch này theo hướng có lợi hơn cho Ukraine và châu Âu.

Ukraine đang tiếp tục điều chỉnh bản đề xuất kế hoạch hòa bình, với mục tiêu giữ lại những điều khoản phù hợp với lợi ích của Kiev và nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp các vấn đề then chốt với các đối tác quốc tế.

Nga nhiều lần tuyên bố các nỗ lực của châu Âu nhằm gây áp lực lên họ liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine là không mang lại lợi ích và tự gây ra hiệu ứng ngược.

Vào tháng 10, EU đã áp gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, nhắm mục tiêu vào các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử, cùng các cá nhân và thực thể của Moscow.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nhận định quan hệ của Nga với các nước châu Âu đang trong tình trạng khủng hoảng sâu sắc. Ông Grushko cho biết lập trường của các nước châu Âu ngăn cản họ đóng góp vào tiến trình hòa bình ở Ukraine.

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022, giới chức châu Âu cho rằng các nước thành viên NATO có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Moscow.

Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO. Ngược lại, Moscow bày tỏ lo ngại việc NATO tăng cường lực lượng ở châu Âu. Điện Kremlin cảnh báo, Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không phớt lờ các hành động có thể gây nguy hiểm đối với lợi ích của mình.