Tổng thống Mỹ: Israel - Hamas đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 8/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hamas đã đồng ý thả tất cả các con tin Israel, trong khi Israel đồng ý rút quân khỏi Dải Gaza "đến một ranh giới đã thỏa thuận".

"Tôi rất tự hào thông báo rằng Israel và Hamas đều đã ký kết giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình của chúng tôi", Tổng thống Trump nói, đồng thời gọi các quyết định này là "những bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình vững mạnh, lâu dài và vĩnh viễn".

Ông Trump cũng cảm ơn các bên trung gian từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia vào các cuộc đàm phán. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas đã diễn ra tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập.

Tổng thống Trump cho biết ông không loại trừ khả năng đến thăm Dải Gaza trong chuyến công du Trung Đông sắp tới. Trước đó, ông Trump thông báo sẽ đến thăm Trung Đông vào ngày 11/10 hoặc 12/10 để đàm phán về việc giải quyết tình hình trong khu vực.

Ngày 29/9, Nhà Trắng đã công bố "kế hoạch toàn diện" của Tổng thống Trump nhằm giải quyết xung đột ở Dải Gaza. Văn kiện gồm 20 điểm quy định việc thiết lập quyền kiểm soát bên ngoài tạm thời tại Dải Gaza và triển khai lực lượng quốc tế tại đây. Israel đã đồng ý với kế hoạch này. Hamas cho biết họ sẵn sàng trả tự do cho tất cả các con tin Israel còn sống đang bị giam giữ tại Gaza và trao trả thi thể của những người đã thiệt mạng.

Ngày 6/10, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa phái đoàn Israel và Hamas đã được nối lại dưới sự trung gian của Ai Cập và Qatar. Đại diện của Mỹ là Đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, Jared Kushner.

Nga ủng hộ giải pháp Gaza của Tổng thống Mỹ

Ngoại trưởng Nga cho rằng kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất là lựa chọn "tốt nhất" để chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

"Chúng tôi là những người thực tế. Chúng tôi hiểu rằng đây là lựa chọn tốt nhất đang được thảo luận", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết trong một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn do Bộ Ngoại giao Nga công bố hôm 8/10.

Ông Lavrov tin rằng kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất có vẻ là sự thỏa hiệp hợp lý mà tất cả các bên có thể chấp nhận hoặc ít nhất là không bị bác bỏ hoàn toàn.

Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Nga, điều quan trọng nhất là kế hoạch hòa bình của Mỹ phải được Palestine chấp nhận. Ông Lavrov cho rằng đề xuất này vẫn né tránh vấn đề nhà nước Palestine, vốn là trọng tâm của cuộc xung đột, và chỉ tập trung vào Gaza.

"Kế hoạch này sẽ khả thi nếu được Palestine chấp nhận", ông Lavrov tuyên bố, đồng thời cho biết Moscow gửi "lời chúc may mắn" cho các nhà đàm phán Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Mỹ và Israel, những người đang tham gia các cuộc đàm phán về xung đột ở Dải Gaza.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cần thiết cho tiến trình giải quyết xung đột ở Dải Gaza. Ông nói thêm rằng Moscow cũng có thể giúp thành lập một nhà nước Palestine.

"Điều quan trọng nhất hiện nay là chấm dứt đổ máu. Theo nghĩa đó, kế hoạch của ông Trump mang lại hy vọng”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Israel được cho là đã dừng chiến dịch trên bộ mà họ đã phát động tại thành phố Gaza vào tháng trước sau khi kế hoạch được công bố. Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Israel và Hamas cũng đang chuẩn bị trao đổi con tin Israel lấy tù nhân Palestine như một phần trong nỗ lực hòa bình do Mỹ hậu thuẫn.