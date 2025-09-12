Hôn nhân hạnh phúc của nhà hoạt động Mỹ với vợ hoa hậu trước khi bị ám sát

Nhà hoạt động bị ám sát Charlie Kirk và vợ (Ảnh: Getty).

Charlie Kirk, 31 tuổi, nhà hoạt động nổi tiếng và là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn tử vong trong lúc diễn thuyết tại khuôn viên trường Đại học Utah Valley, bang Utah hôm 10/9.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy Kirk bị mất nhiều máu và được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng không qua khỏi.

Tổng thống Trump đã bày tỏ sự tiếc thương dành cho Charlie. “Người vĩ đại, thậm chí là huyền thoại, Charlie Kirk, đã qua đời. Không ai hiểu hay có trái tim dành cho giới trẻ Mỹ hơn Charlie. Anh ấy được tất cả yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi, và giờ đây, anh ấy không còn ở lại với chúng ta nữa”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump cũng ra lệnh hạ cờ rủ trên các tòa nhà chính phủ cho đến ngày 14/9.

Charlie Kirk là một trong những nhà hoạt động bảo thủ và nhân vật truyền thông nổi bật nhất tại Mỹ, đồng thời là đồng minh đáng tin cậy của Tổng Trump.

Năm 2012, khi mới 18 tuổi, Kirk đồng sáng lập Turning Point USA (TPUSA), một tổ chức sinh viên nhằm lan tỏa những giá trị bảo thủ tại các trường đại học nghiêng về khuynh hướng tự do.

Trên mạng xã hội và trong chương trình podcast hàng ngày mang tên mình, Kirk thường chia sẻ các clip tranh luận với sinh viên về các vấn đề như biến đổi khí hậu, tín ngưỡng và giá trị gia đình. Kirk cũng thường bàn luận nhiều vấn đề chính trị và xã hội tại các sự kiện và trên podcast của mình, trong đó có kiểm soát súng đạn.

Cái chết của Kirk để lại nỗi đau quá đối với những người thân của anh, trong đó có vợ và 2 con nhỏ của cặp đôi.

Vài giờ trước vụ nổ súng, vợ của Kirk là Erika Frantzve đã đăng bài thánh ca về "sự giúp đỡ trong lúc khó khăn". Bài đăng của cô giờ đây đã trở thành nơi mọi người gửi lời tưởng nhớ và chia buồn đến cô và gia đình.

New York Post dẫn nguồn tin từ trang web của Charlie cho thấy, anh kết hôn với Erika Frantzve, một người mẫu từng đăng quang Hoa hậu Arizona năm 2012. Cô cũng là cựu cầu thủ bóng rổ nữ NCAA tại Đại học Regis.

"Từ thành phố New York đến Trung Quốc, Erika đã làm việc trong ngành giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên và giám đốc tuyển diễn viên, nhưng vẫn giữ vững đức tin Cơ Đốc của mình. Tinh thần táo bạo và niềm tin vào sự dẫn dắt của Chúa đã thúc đẩy cô theo đuổi nhiều dự án có sức ảnh hưởng lớn", trang web viết.

Cô Erika thời đăng quang Hoa hậu Arizona năm 2012 (Ảnh: Facebook/OfficialErikaFrantzve).

Cô Erika, người nhận bằng tiến sĩ về nghiên cứu Kinh Thánh tại Đại học Liberty, cũng đã sáng lập ra "PROCLAIM", một dòng trang phục tôn giáo được sản xuất tại Mỹ, "phản ánh tầm nhìn của cô về việc trao quyền cho mọi người tự tin thể hiện đức tin của mình".

Erika cùng là người dẫn chương trình podcast "Midweek Rise Up" và là người sáng lập hai tổ chức phi lợi nhuận, trong đó có "Everyday Heroes Like You", một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ cộng đồng.

Theo hồ sơ LinkedIn của Erika, cô còn là một chuyên gia bất động sản của tập đoàn The Corcoran Group tại New York.

Theo bài đăng mà Erika chia sẻ trên Instagram, cặp đôi đã có buổi hẹn hò đầu tiên tại thành phố New York vào năm 2018. "5 năm trước, ngày này, chúng ta ngồi trong quán Bills Burgers ở New York, say sưa trò chuyện và tán gẫu về thần học, triết học và chính trị, và cuối cùng, anh dừng lại, nhìn em và nói, "Anh sẽ hẹn hò với em", cô viết trong bài đăng ngày 5/9/2023.

Chỉ 2 năm sau, Charlie Kirk cầu hôn Erika vào tháng 12/ 2020, và họ kết hôn tại Arizona vào ngày 8/5/2021.

Cặp đôi có hai con nhỏ, một con gái sinh tháng 8/2022 và một con trai sinh tháng 5/2024. Gia đình đã tụ họp để mừng sinh nhật lần thứ ba của con gái chỉ vài tuần trước vụ xả súng.

Mặc dù thường xuyên chia sẻ ảnh và câu chuyện về gia đình trẻ của mình trên mạng xã hội, cặp đôi giấu mặt các con để đảm bảo sự riêng tư.

Hai người cũng sử dụng mạng xã hội để chia sẻ các bài thánh ca và các tín ngưỡng tôn giáo khác. Họ bình luận vào bài đăng của nhau, động viên nhau trong vai trò làm cha mẹ.

Erika luôn sát cánh cùng Charlie trong nhiều sự kiện của tổ chức thanh niên bảo thủ "Turning Point USA", phát biểu và giao lưu với đám đông tụ tập để lắng nghe ông.

Cả hai đều có mặt tại thủ đô Washington vào đầu năm nay để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Trump và các sự kiện xung quanh, bao gồm cả buổi dạ tiệc đêm nhậm chức của Turning Point USA.

Ảnh chụp anh Charlie và vợ cùng hai con nhỏ (Ảnh: Instagram/mrserikakirk).

Trên trang Instagram của Erika có nhiều đăng tình cảm về người chồng quá cố, gồm cả những video ấm lòng ghi lại hình ảnh anh bên hai con.

“Chồng tôi, Charlie Kirk, là một người mạnh mẽ”, cô chia sẻ trong một đoạn clip. “Anh ấy can đảm khi thế giới đòi hỏi sự im lặng, anh ấy không hề sợ hãi khi người khác chùn bước, và anh ấy đã dấn thân vào cuộc chiến của thế hệ tiếp theo, thay đổi trái tim và khối óc của họ".

Cô cũng chia sẻ với hơn 510.000 người theo dõi một đoạn video cảm động ghi lại cảnh Kirk mua cho cô con gái đáng yêu đôi dép xăng đan màu tím, kèm theo dòng chữ: “Cảm ơn con vì đã là người tuyệt vời nhất".