Mỹ xem xét mở rộng lệnh cấm nhập cảnh với hơn 30 nước

Một chuyến bay trục xuất người nhập cư vào Mỹ (Ảnh: X).

CBS dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đang đề xuất mở rộng lệnh cấm đi lại lên 30-32 quốc gia.

Theo nguồn tin, các kế hoạch vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và số lượng quốc gia bị thêm vào danh sách có thể thay đổi.

Trong một tuyên bố hôm 2/12, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết họ sẽ sớm công bố các quốc gia mới có thể bị thêm vào danh sách bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm đi lại.

Động thái trên diễn ra sau vụ nổ súng khiến 2 thành viên Vệ binh Quốc gia thiệt mạng ở Washington tuần trước. Nghi phạm được xác định là một người đàn ông Afghanistan vào Mỹ tháng 9/2021 và được cấp quy chế tị nạn vào tháng 4 năm nay.

Sau vụ việc này, chính phủ Mỹ đã dừng mọi quy trình cấp thị thực và nhập cư đối với công dân Afghanistan, tạm ngưng ra quyết định về các hồ sơ tị nạn cho mọi quốc tịch và yêu cầu rà soát toàn diện các hồ sơ thẻ xanh liên quan đến người nhập cư từ 19 quốc gia hiện có trong lệnh cấm đi lại.

Các kế hoạch đang được xem xét sẽ mở rộng đáng kể phạm vi của sắc lệnh mà Tổng thống Trump ban hành hồi mùa hè. Sắc lệnh đó áp đặt hạn chế gần như toàn bộ đối với nhập cảnh của người đến từ Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Nó cũng tạm đình chỉ một phần hoạt động nhập cảnh của du khách và người nhập cư từ một số quốc gia khác.

Tại thời điểm đó, Tổng thống Trump nói sắc lệnh là cần thiết để giảm thiểu lo ngại về sự thiếu khả năng thẩm tra đầy đủ một số công dân bị ảnh hưởng và việc một số nước từ chối hợp tác trong các chuyến bay trục xuất từ Mỹ.