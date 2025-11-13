Mỹ đáp trả chỉ trích về chiến dịch quân sự trấn áp ma túy ở Caribe

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tham dự cuộc họp của Ngoại trưởng các nước G7 tại vùng Niagara của Canada, nơi các cuộc đàm phán tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza.

Tuy nhiên, một số ngoại trưởng đã bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu mà chính quyền Mỹ cho là chở ma túy bất hợp pháp.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã phát biểu khi bắt đầu cuộc họp vào ngày 11/11 rằng, các cuộc tấn công của Mỹ "vi phạm luật pháp quốc tế" và gây lo ngại cho các vùng lãnh thổ của Pháp trong khu vực.

Cho đến nay, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 19 cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribe và ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của khu vực Mỹ Latinh, khiến ít nhất 76 người thiệt mạng.

Phát biểu với các phóng viên trước khi rời Canada, Ngoại trưởng Rubio cho biết không ai đề cập đến các hoạt động này với ông trong cuộc họp của G7.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Mỹ bảo vệ quan điểm nhắm mục tiêu vào những đối tượng mà ông gọi là "khủng bố ma túy". Ông Rubio cho biết ma túy cũng được vận chuyển qua Caribe đến châu Âu, vì vậy Mỹ nên được cảm ơn vì đã loại bỏ các đối tượng này.

"Tôi không nghĩ Liên minh châu Âu có quyền quyết định luật pháp quốc tế là gì. Họ chắc chắn không có quyền quyết định cách Mỹ bảo vệ an ninh quốc gia của mình", Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh.

Khi được hỏi về thông tin trên truyền thông rằng Anh đã đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo về tình trạng buôn bán ma túy do lo ngại các cuộc tấn công, ông Rubio gọi đó là "tin giả", đồng thời khẳng định Mỹ có mối quan hệ đối tác rất chặt chẽ với Anh.

“Không có gì thay đổi hay cản trở khả năng thực hiện những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi cũng không yêu cầu bất kỳ ai giúp đỡ chúng tôi đối với những gì chúng tôi đang làm”, ông Rubio nói thêm.

Khoảnh khắc hải quân Mỹ đánh chìm tàu ngầm chở ma túy ở vùng Caribe

Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định các tàu bị nhắm mục tiêu đều đang vận chuyển ma túy, nhưng không đưa ra bằng chứng hay giải thích công khai về cơ sở pháp lý cho quyết định tấn công, thay vì chặn các tàu lại và bắt giữ những người trên tàu.

Trong tuyên bố chung, các Ngoại trưởng G7 tái khẳng định cam kết “tăng cường quan hệ đối tác trong việc bảo vệ các cảng biển và tuyến đường biển chống lại nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp”, nhưng không đề cập cụ thể đến chiến dịch quân sự tăng cường của Mỹ tại vùng biển ngoài khơi Mỹ Latinh.

Mặc dù thừa nhận lý do chính đáng của Mỹ cho các cuộc tấn công, một nhóm chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc đã phát biểu vào tháng 10 rằng: "Ngay cả khi những cáo buộc như vậy được chứng minh, việc sử dụng vũ lực gây chết người trên vùng biển quốc tế mà không có cơ sở pháp lý phù hợp vẫn vi phạm luật pháp quốc tế về biển và đồng nghĩa với hành quyết ngoài vòng pháp luật".

Tổng thống Colombia đã ra lệnh cho lực lượng an ninh nước này tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với các cơ quan tình báo Mỹ cho đến khi Washington ngừng tấn công các tàu ở vùng biển Caribe.

Hải quân Mỹ ngày 12/11 thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford và 3 tàu chiến hộ tống đã đi vào khu vực do Bộ Tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) phụ trách. SOUTHCOM phụ trách hoạt động tại khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ, vùng Caribe và các vùng biển lân cận.

Lầu Năm Góc nhấn mạnh nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ được triển khai để thực hiện chỉ thị của Tổng thống Donald Trump về "triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố ma túy".

Sự hiện diện của tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã nâng tổng số quân nhân Mỹ tại khu vực Caribe rộng lớn hơn lên khoảng 15.000 người.

Việc tăng cường quân sự của Mỹ tại vùng Caribe bắt đầu vào tháng 8 với sự xuất hiện của tàu chiến, tàu ngầm hạt nhân, máy bay chiến đấu và máy bay do thám.

Tổng thống Venezuela bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới" trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở khu vực gần Venezuela.