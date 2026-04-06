Tổng thống Mỹ bỏ ngỏ khả năng đưa lực lượng đổ bộ vào Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngắn với The Hill vào ngày 5/4 rằng ông không loại trừ khả năng triển khai lực lượng bộ binh vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận với Tehran.

"Tôi không”, ông Trump trả lời The Hill khi được hỏi liệu ông có loại trừ việc điều lực lượng trên bộ tới quốc gia này hay không.

“Những người bình thường sẽ đạt được thỏa thuận. Những người thông minh sẽ đạt được thỏa thuận. Nếu họ thông minh, họ sẽ đạt được thỏa thuận", ông Trump nói.

Trước đó cùng ngày 5/4, ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và cây cầu của Iran vào ngày 7/4 nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận và Iran không mở eo biển Hormuz.

Ông Trump nói với The Hill rằng sẽ không có mục tiêu hạ tầng nào bị loại khỏi danh sách nếu Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận.

Việc đưa bộ binh vào Iran sẽ là một bước đi đầy rủi ro đối với Tổng thống Trump, người đã nhiều lần khẳng định rằng chiến dịch của Mỹ - Israel tại Iran sẽ không dẫn tới một cuộc xung đột kéo dài, đi ngược lại cam kết khi tranh cử của nhà lãnh đạo.

Trong khi các nghị sĩ Cộng hòa nhìn chung ủng hộ chiến dịch này, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại về việc đưa quân vào Iran.

Trong khi đó, chính quyền đang phải đối mặt với giá dầu tăng cao, điều mà ông Trump và các đồng minh mô tả là vấn đề “ngắn hạn”.

Các cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos công bố tuần trước cho thấy 66% người Mỹ ủng hộ việc chấm dứt xung đột với Iran.

Ông Trump đã đưa ra những tín hiệu khác nhau về diễn biến sắp tới với Iran, khi nói với Fox News rằng ông kỳ vọng Iran sẽ đạt thỏa thuận với Mỹ vào ngày 6/4.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn khác với Axios cùng ngày, Tổng thống Trump nói một thỏa thuận có thể đạt được vào ngày 7/4 nhưng vẫn tiếp tục cảnh báo Tehran.

“Có khả năng cao, nhưng nếu họ không đạt được thỏa thuận, tôi sẽ thổi bay mọi thứ ở đó”, Tổng thống nói.

Tuần trước, ông Trump cho biết cuộc xung đột tại Iran sẽ kết thúc trong vòng 2-3 tuần tới.

Trong khi đó, Iran cũng phát đi thông điệp cứng rắn tới Mỹ và Israel.

Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo vào ngày 5/4 rằng Mỹ và Israel nên chờ đợi “những bất ngờ mới” sau khi một số máy bay Mỹ bị bắn hạ trên bầu trời miền trung Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã cảnh báo rằng những hành động “liều lĩnh” của Mỹ sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực trên diện rộng đối với nước này và toàn bộ khu vực Trung Đông.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng quyền của người dân Iran và chấm dứt “trò chơi nguy hiểm” như là giải pháp thực sự cho các xung đột đang diễn ra.

Iran đã tăng cường các hạn chế đối với việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra.

Giới chức Iran cho biết tuyến huyết mạch năng lượng quan trọng của thế giới, nơi trước chiến sự có gần 1/5 lượng dầu toàn cầu đi qua, vẫn mở cho tất cả các bên, ngoại trừ các tàu liên quan tới Mỹ, Israel và các đồng minh của họ.

Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, cảnh báo vào Chủ nhật rằng dòng chảy năng lượng toàn cầu và thương mại quốc tế sẽ tiếp tục bị gián đoạn nếu Mỹ và Israel mắc sai lầm nghiêm trọng.