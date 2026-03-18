Tổng thống Iran xác nhận Bộ trưởng Tình báo bị sát hại

Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib (ngồi giữa) cùng các quan chức Iran (Ảnh: AFP).

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay 18/3 xác nhận Bộ trưởng Tình báo nước này, ông Esmail Khatib, đã bị sát hại.

“Vụ sát hại các đồng nghiệp đáng kính của tôi, Esmail Khatib, Ali Larijani và Aziz Nasirzadeh, cùng với một số thành viên trong gia đình và đội ngũ đi cùng họ, khiến chúng tôi đau lòng”, Tổng thống Pezeshkian viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, đề cập đến Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Ali Larijani và Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh, những người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trước đó của Israel.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố Bộ trưởng Tình báo Iran Khatib bị sát hại trong cuộc tập kích của Israel vào đêm 17/3.

Ông Khatib được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tình báo Iran vào năm 2021.

Theo Iran International, ông được coi là người thân cận với tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Trong thông báo về việc hạ sát ông Khatib, quân đội Israel cho biết ông đã "đóng vai trò quan trọng trong các cuộc biểu tình gần đây trên khắp Iran".

"Ngoài các hoạt động nhắm vào Nhà nước Israel, ông Khatib còn lãnh đạo các hoạt động của Bộ Tình báo chống lại các mục tiêu của Israel và Mỹ trên khắp thế giới", thông báo cho biết thêm.

Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib là quan chức cấp cao mới nhất của Iran bị sát hại trong các cuộc tấn công của Israel.

Ngày 17/3, Iran xác nhận ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và ông Gholamreza Soleimani, người đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij của Iran đã bị sát hại trong “một cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện”.

Ông Larijani là quan chức an ninh cấp cao nhất và là một trong những người ra quyết định quyền lực nhất tại Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 17/3 tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai “đe dọa đến nhà nước Israel”, bao gồm tân Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi bất kỳ ai đe dọa đến nhà nước Israel, và bất kỳ ai chống đối đều không được miễn trừ khỏi chúng tôi. Chúng tôi sẽ truy đuổi, tìm ra và vô hiệu hóa họ", người phát ngôn IDF Effie Defrin cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đơn giản hóa quy trình nhắm mục tiêu vào các thành viên khác trong ban lãnh đạo Iran.

“Tôi đã cho phép Lực lượng Phòng vệ Israel vô hiệu hóa bất kỳ quan chức cấp cao nào của Iran khi có cơ hội tác chiến và tình báo, mà không cần sự chấp thuận bổ sung”, ông Katz nói thêm.