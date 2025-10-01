Tổng thống Donald Trump lên tiếng sau loạt đề xuất trao giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza sẽ kết thúc với kế hoạch hòa bình 20 điểm được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ vào ngày 29/9.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, điều này đồng nghĩa với việc ông đã giải quyết được 8 cuộc xung đột.

"Nếu điều này (xung đột Gaza) chấm dứt, chúng ta sẽ giải quyết được 8 cuộc xung đột trong 8 tháng. Khá tốt đấy. Chưa ai từng làm được điều đó. Nhưng liệu các vị có được trao giải Nobel không? Chắc chắn là không", ông Trump phát biểu trước hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc cấp cao trong cuộc họp tại Quantico, bang Virginia vào ngày 30/9.

"Họ sẽ trao giải cho một người không làm gì cả. Họ sẽ trao giải cho người viết một cuốn sách về tư duy của Donald Trump và những gì cần làm để giải quyết các cuộc chiến. Giải Nobel sẽ được trao cho một nhà văn”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump tin rằng sẽ là “sự xúc phạm” nếu ông không được trao giải Nobel Hòa bình vì đã giải quyết nhiều cuộc chiến, bao gồm cuộc xung đột ở Gaza.

"Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng đó sẽ là một sự xúc phạm lớn đối với đất nước chúng ta. Tôi nói với các vị điều đó. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn đất nước chúng ta giành được. Mỹ xứng đáng được trao, vì chưa từng có điều gì như vậy”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump từng tuyên bố ông “xứng đáng” nhận giải Nobel Hòa bình, dù khẳng định mình “không tìm kiếm sự chú ý” và có thể sẽ không nhận được giải. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng chỉ trong 7 tháng, ông đã “kết thúc 7 cuộc chiến không có hồi kết”.

Chính quyền Tổng thống Trump gần đây đã liệt kê 7 cuộc xung đột mà Tổng thống đã giúp chấm dứt, gồm xung đột Campuchia và Thái Lan; Kosovo và Serbia; Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda; Pakistan và Ấn Độ; Israel và Iran; Ai Cập và Ethiopia; Armenia và Azerbaijan.

Hồi tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã đề cử ông Trump cho giải thưởng này, viện dẫn những nỗ lực trung gian hòa giải của ông tại Trung Đông.

Tháng 6, Pakistan tuyên bố đã đề cử ông Trump, ghi nhận đóng góp của ông trong việc giảm căng thẳng với Ấn Độ.

Campuchia cũng thông báo đã gửi hồ sơ đề cử sau khi đạt được thỏa thuận trong cuộc xung đột tại biên giới với Thái Lan.

Một nhóm các nhà làm luật Ukraine cũng đề xuất Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình, ủng hộ “tầm nhìn chiến lược” và nỗ lực của ông trong việc giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine.

Dự luật sẽ được xem xét và hiện chưa rõ khi nào hoặc liệu nó có được đưa ra bỏ phiếu hay không.

Nếu được thông qua, Ukraine sẽ trở thành quốc gia thứ 8 đề cử ông Trump cho giải thưởng này.

Giới quan sát cho rằng, khả năng ông Trump giành giải Nobel Hòa bình năm nay “gần như bằng không”.

"Điều đó hoàn toàn không thể tưởng tượng được", ông Oeivind Stenersen, nhà sử học từng nghiên cứu và đồng tác giả của cuốn sách về Giải Nobel Hòa bình, nói với hãng tin AFP.

Ủy ban Nobel Na Uy khẳng định họ không bị ảnh hưởng bởi chiến dịch tranh cử của ông Trump.

"Tất nhiên, chúng tôi nhận thấy truyền thông rất chú ý đến các ứng cử viên cụ thể. Nhưng điều đó thực sự không ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận đang diễn ra trong ủy ban", Thư ký ủy ban, ông Kristian Berg Harpviken, cho biết.