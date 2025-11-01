Tổng thống Donald Trump lên tiếng sau lệnh nối lại thử vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump ngày 31/10 tái khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nhưng ông không trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu kế hoạch này có bao gồm các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất, vốn phổ biến trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, hay không.

"Các bạn sẽ sớm biết thôi, nhưng chúng ta sẽ tiến hành một số vụ thử nghiệm", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, khi được hỏi liệu ông có ý định nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất hay không.

"Các nước khác cũng làm vậy. Nếu họ làm, chúng ta cũng sẽ làm, được chứ?", ông Trump nói thêm trên chuyên cơ tới Florida.

Liên quan tới lệnh nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân của Tổng thống Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Lầu Năm Góc sẽ hợp tác với Bộ Năng lượng.

"Tổng thống đã nói rõ: Chúng tôi cần năng lực răn đe hạt nhân đáng tin cậy. Đó là nền tảng răn đe của chúng tôi”, lãnh đạo Lầu Năm Góc nhấn mạnh, đồng thời cho biết việc nối lại thử vũ khí hạt nhân là "một cách rất có trách nhiệm" để duy trì khả năng răn đe hạt nhân.

"Đó là chỉ thị đúng đắn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện”, Bộ trưởng Hegseth nói thêm.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng khẳng định việc thử nghiệm là một phần trong nỗ lực bảo đảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ hoạt động đúng chức năng.

Tổng thống Trump hôm 30/10 cho biết ông đã chỉ thị Bộ Quốc phòng ngay lập tức bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

“Do các chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác, tôi đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh (tên phụ của Bộ Quốc phòng) bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Trump nói rằng, vũ khí hạt nhân có sức tàn phá rất lớn nên ông không muốn thử nghiệm chúng. Tuy nhiên, ông cho biết không còn lựa chọn nào khác khi các quốc gia khác cũng tiến hành các chương trình thử nghiệm loại vũ khí này. Hiện không rõ ông Trump ám chỉ quốc gia nào cũng như liệu Mỹ sẽ tiến hành một vụ nổ hạt nhân hay thử nghiệm tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Không có cường quốc hạt nhân nào - ngoại trừ Triều Tiên gần đây nhất vào năm 2017 - thực hiện nổ thử hạt nhân trong hơn 25 năm qua.

Mỹ và các cường quốc hạt nhân khác từ lâu đã ngừng kích nổ đầu đạn hạt nhân thực tế và thay vào đó sử dụng mô phỏng máy tính tiên tiến để duy trì khả năng sẵn sàng của các kho vũ khí.

Theo Reuters, việc Tổng thống Trump ra lệnh cho quân đội Mỹ ngay lập tức khởi động lại quy trình thử vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm dừng dường như là một thông điệp gửi đến các cường quốc hạt nhân khác là Trung Quốc và Nga.

Trung Quốc nhiều lần bác bỏ kêu gọi của phía Mỹ nhằm đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Trung về vũ khí hạt nhân. Bắc Kinh lập luận kho vũ khí hạt nhân của Washington và Moscow hiện lớn hơn rất nhiều.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuần này cho biết Bắc Kinh hy vọng Mỹ sẽ tuân thủ cam kết về lệnh tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân và các nghĩa vụ theo hiệp ước cấm thử nghiệm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo nếu bất kỳ quốc gia nào thử vũ khí hạt nhân, thì Nga cũng sẽ làm theo.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga có 1.770 đầu đạn hạt nhân triển khai và 2.591 đầu đạn được lưu trữ, trong khi con số tương ứng của Mỹ là 1.780 và 1.930. Nếu tính cả đầu đạn đã ngừng hoạt động, Nga có tổng cộng 5.511 đầu đạn hạt nhân, còn Mỹ có 5.125. Trong khi đó, Trung Quốc đứng thứ ba với khoảng 600 đầu đạn.