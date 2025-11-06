Tổng thống Donald Trump để ngỏ phi hạt nhân hóa Mỹ - Nga - Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Chúng ta đã làm lại kho hạt nhân. Chúng ta là cường quốc hạt nhân số một, điều mà tôi ghét phải thừa nhận, vì nó thật khủng khiếp. Nga đứng thứ hai. Trung Quốc đứng thứ ba khá xa, nhưng họ sẽ bắt kịp chúng tôi trong vòng 4 hoặc 5 năm nữa”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ở Miami ngày 5/11.

Ông không nêu chi tiết, song nói rằng: “Có thể chúng ta sẽ xem xét một kế hoạch phi hạt nhân hóa, bao gồm cả 3 quốc gia (Mỹ, Nga, Trung Quốc). Chúng ta sẽ xem điều đó có hiệu quả không”.

Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông đã ra lệnh cho Bộ Chiến tranh Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân với lý do “các nước khác cũng đang làm như vậy”.

Trả lời phỏng vấn CBS hôm 2/11, Tổng thống Trump nói, ông chỉ thị quân đội lập tức tiến hành các vụ thử hạt nhân diễn ra sau khi ông nhận ra Mỹ không thể là quốc gia duy nhất không thực hiện thử nghiệm, dù đang nắm trong tay kho vũ khí khổng lồ.

“Chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Và tôi nghĩ chúng ta nên làm điều gì đó về giải trừ hạt nhân. Tôi đã thảo luận điều đó với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nga có rất nhiều vũ khí hạt nhân, và Trung Quốc sẽ có rất nhiều”, ông nói.

Ông Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc tiến hành các vụ thử hạt nhân “bí mật”, mặc dù cả Moscow và Bắc Kinh đều bác bỏ cáo buộc này. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cũng cho biết cơ quan giám sát không có dấu hiệu nào cho thấy Nga, Trung Quốc đã cho nổ một thiết bị hạt nhân.

Về phía Nga, Điện Kremlin đầu tuần này cho biết, Moscow vẫn đang chờ giải thích rõ ràng từ Washington về tuyên bố nối lại thử hạt nhân của Tổng thống Trump.

Tại cuộc họp Hội đồng An ninh ngày 5/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đề xuất Moscow bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân trên quy mô đầy đủ.

Đáp lại, Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga từ lâu đã tuyên bố sẽ tuân thủ Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện, miễn là các thành viên khác không vi phạm thỏa thuận.

"Nếu Mỹ hoặc các quốc gia thành viên khác của hiệp ước tiến hành các vụ thử như vậy, thì Nga cũng sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng”, Tổng thống Putin tuyên bố.

Ông tiếp tục chỉ đạo tất cả các cơ quan chính phủ có liên quan, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga, thu thập và phân tích thông tin cần thiết về kế hoạch tái khởi động các vụ thử hạt nhân của Mỹ, trước khi đệ trình các đề xuất về "khả năng bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử vũ khí hạt nhân" của Nga.