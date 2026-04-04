Phòng không Iran bất ngờ "hồi sinh", liên tiếp bắn hạ máy bay Mỹ

Sau hơn 1 tháng xung đột, phòng không Iran, mặc dù bị sứt mẻ nghiêm trọng nhưng đã bất ngờ hồi sinh, liên tiếp bắn hạ máy bay chiến đấu có người lái của Mỹ.

Trong nửa cuối tháng 3, Iran liên tiếp tuyên bố bắn trúng chiến đấu cơ Mỹ, bao gồm F-15, F-16, F/A-18 và thậm chí cả tiêm kích tàng hình F-35 nhưng chưa có chiếc nào rơi tại chỗ. Đây là những dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi đáng kể trong cuộc chiến giành lại bầu trời.

Tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ dường như bị tên lửa Iran bắn trúng (Video: Press TV).

Cuối cùng, "việc gì phải đến đã đến", ngày 3/4, lần đầu tiên phòng không Iran đã chính thức bắn rơi tại chỗ chiến đấu cơ có người lái - tiêm kích F-15 - của Mỹ, khiến 2 phi công phải nhảy dù.

Ngay lập tức chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được phát động, hiện 1 phi công đã được tìm thấy và đưa về an toàn. Số phận của người còn lại vẫn chưa rõ. Iran đang nỗ lực tìm kiếm để bắt giữ trong khi phía Mỹ cũng chạy đua với thời gian để giải cứu phi công này.

Phía Iran tuyên bố, các lực lượng của họ đã bắn trúng tổng cộng 5 máy bay chỉ riêng trong 24 giờ qua và gọi đây là "ngày đen tối" của không quân Mỹ. Các máy bay này có thể bao gồm 1 tiêm kích F-15, 1 cường kích A-10, 1 chiến đấu cơ F-16 và 2 trực thăng. Ngoại trừ 2 máy bay F-15 và A-10 đã được xác nhận, 3 chiếc còn lại chưa có thông tin chính thức.

Máy bay cường kích A-10 của Mỹ được cho là bị phòng không Iran bắn hạ (Ảnh: RT).

Rạng sáng nay 4/4 theo giờ địa phương, hãng thông tấn Tasnim của Iran tuyên bố phòng không nước này đã bắn rơi tại chỗ thêm 2 chiến đấu cơ phản lực của Mỹ, trong đó có 1 máy bay cường kích A-10, chiếc còn lại là F-16 hoặc F-35 nhưng nhiều khả năng là tiêm kích F-16.

Phía Mỹ hiện chưa lên tiếng về những tuyên bố của Iran.

Hình ảnh được cho là xác một chiến đấu cơ phản lực của Mỹ bị phòng không Iran bắn rơi tại chỗ đêm 3-4/4 (Ảnh: Tasnim).

Vậy vì sao phòng không Iran đang im lặng bất ngờ ra đòn đáp trả?

Thứ nhất, trước ưu thế tuyệt đối về không quân của Mỹ và Israel, các hệ thống trinh sát bằng radar hay các hệ thống phòng không tầm trung - xa của Iran rất khó hoạt động hiệu quả trong môi trường bị chế áp điện tử mạnh mẽ. Địa hình phức tạp cũng gây khó khăn cho việc triển khai các hệ thống vũ khí nặng nề, dễ bị phát hiện và tiêu diệt.

Do vậy, Iran đã lựa chọn các tổ hợp phòng không tầm ngắn hoặc vác vai (MANPADS) nhằm tăng tính cơ động với thời gian triển khai và thu hồi nhanh chóng.

Thứ hai, thay vì sử dụng radar để chống lại công nghệ tàng hình tiên tiến, Iran đã lựa chọn phương pháp phát hiện dựa trên hình ảnh và tín hiệu hồng ngoại phát ra từ vỏ máy bay do ma sát với không khí và từ động cơ phản lực. Điểm đặc biệt của hệ thống cảm biến quang - ảnh nhiệt là khả năng theo dõi thụ động, không phát ra bất kỳ tín hiệu nào về phía mục tiêu, do đó khó bị phát hiện.

Điều này được chứng minh qua đoạn clip do phía Tehran cung cấp. Mặc dù cự ly giám sát hạn chế hơn so với radar, nhưng lợi thế của các hệ thống điều khiển bằng quang - hồng ngoại là mục tiêu sẽ không thể biết mình đang bị khóa.

Ngay cả khi tên lửa phòng không đã rời bệ phóng, hệ thống cảnh báo trên máy bay thường không kịp phản ứng hoặc thậm chí không nhận biết được mình đang bị tấn công. Tại thời điểm trúng đạn, chiếc F-35 của Mỹ vẫn đang bay theo đường bay đã tính toán, không thực hiện bất kỳ động tác cơ động tránh né hay bắn mồi bẫy nhiệt nào để đánh lừa tên lửa.

Thực tế, tất cả các máy bay Mỹ được cho là bị bắn hạ đều là "chiến tích" của các tổ hợp phòng không sử dụng phương thức điều khiển bằng quang - ảnh nhiệt.

Iran tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ ngày 2/4, tuy nhiên tình huống không rõ ràng. Có thể thấy máy bay Mỹ thả mồi bẫy nhiệt nhằm đánh lừa tên lửa đối phương (Video: RT).

Những sự kiện đáng chú ý

Việc chiếc F-15E bị phá hủy và những tổn thất sau đó của một số máy bay Mỹ khác trở thành một trong những sự kiện chính trong ngày: ngay cả khi chiếm ưu thế hoàn toàn trên không, chiến dịch của liên quân Mỹ và Israel cũng bắt đầu gặp khó khăn. Trong bối cảnh này, tuyên bố "chiến thắng" của Mỹ ngày càng trở nên thiếu thuyết phục, và xung đột tiếp tục leo thang.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến ngày 3/4 (Ảnh: Rybar).

Mỹ đề nghị tạm ngừng chiến dịch 2 ngày, Iran bác bỏ

Theo báo cáo sơ bộ, trong chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ, một số máy bay Mỹ có thể đã bị phòng không Iran bắn hạ, bao gồm 2 trực thăng UH-60 và 1 chiếc cường kích A-10. Điều này giải thích cho nỗ lực của Mỹ nhằm tạm ngừng chiến dịch trong 2 ngày, điều mà Tehran đã từ chối.

Tình trạng của một phi công Mỹ vẫn chưa được biết sau khi máy bay chiến đấu F-15 của họ bị bắn rơi trên không phận Iran. Thành viên phi hành đoàn còn lại đã được cứu sống, các nguồn tin của Mỹ nói với CNN. Iran cũng đã bắn trúng một máy bay quân sự thứ hai của Mỹ trong ngày 3/4, buộc phi công phải nhảy dù bên ngoài lãnh thổ Iran, theo một quan chức Mỹ.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 3/4 (Ảnh: Rybar).

Tehran đã nhận trách nhiệm bắn rơi chiếc F-15 và hứa sẽ treo thưởng nếu người Iran nào tìm thấy, bắt giữ và áp giải quân nhân Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ đang diễn tập kịch bản đổ bộ đường biển. Lầu Năm Góc đã công bố hình ảnh về hoạt động của tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, trong đó các đơn vị Thủy quân lục chiến đang huấn luyện lực lượng tấn công đổ bộ - về cơ bản là để chiếm giữ các hòn đảo của Iran. Trong điều kiện thực tế, họ sẽ phải hoạt động dưới sự tấn công của UAV, tên lửa và các mối đe dọa từ thủy lôi, điều mà các cuộc tập trận như vậy không chuẩn bị cho họ.

Mỹ và Israel không kích dữ dội vào Isfahan, nơi có một cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran (Video: RT).

Trong bối cảnh này, tuyên bố "chiến thắng" của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng mâu thuẫn với thực tế. Bất chấp các cuộc tấn công, Iran vẫn duy trì một số lượng đáng kể bệ phóng tên lửa và UAV tấn công, đặc biệt, các cơ sở hạ tầng ngầm tiếp tục làm giảm hiệu quả không kích của liên quân.

Tổng thống Trump vẫn chưa bình luận công khai về chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ thành viên phi hành đoàn tiêm kích F-15 bị bắn rơi. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 3/4 rằng việc máy bay bị bắn rơi sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán với Iran.

Hãng tin Guardian bình luận, chưa đầy 48 giờ sau khi ông Trump tuyên bố trong bài phát biểu "giờ vàng" trước toàn quốc rằng Iran đã bị “tàn phá hoàn toàn”, một nỗ lực khẩn cấp vẫn đang được tiến hành để tìm kiếm một thành viên phi hành đoàn mất tích sau khi một máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời miền Nam Iran.

Đây là lần đầu tiên một máy bay chiến đấu có người lái của Mỹ bị bắn rơi trên lãnh thổ thù địch kể từ khi Mỹ phát động cuộc tấn công Iraq năm 2003. Một quân nhân Mỹ đã được cứu sống sau khi máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle bị bắn rơi, và một cuộc tìm kiếm gấp rút đang được tiến hành để tìm thành viên phi hành đoàn thứ hai trước khi phía Iran tìm thấy.

Hoàn cảnh xung quanh vụ bắn rơi máy bay vẫn chưa rõ ràng, và vẫn chưa có bình luận chính thức nào từ chính phủ hoặc quân đội Mỹ. Truyền thông nhà nước Iran đã kêu gọi người dân tìm kiếm các thành viên phi hành đoàn Mỹ mất tích và hứa sẽ thưởng cho người giao nộp họ.

Máy bay MC-130J tiếp dầu cho 2 trực thăng UH-60 trong chiến dịch giải cứu phi công. Phòng không Iran hoàn toàn có thể ngăn cản nếu bố trí hỏa lực phòng không tầm thấp dày đặc (Video: AMK Mapping).

Ông Trump nhiều lần tuyên bố cuộc chiến “đã thắng” và “sắp kết thúc”, và rằng năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng - trái ngược với thông tin tình báo của Mỹ cho thấy khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran vẫn còn nguyên vẹn bất chấp hơn một tháng Mỹ và Israel không kích liên tục, nhằm vào các mục tiêu quân sự.

Nhà Trắng xác nhận ông Trump đã được báo cáo về vụ việc. Tổng thống Mỹ chưa bình luận công khai, mặc dù ông đã nói với NBC News rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán với Iran, và từ chối bình luận với The Independent về việc Washington sẽ làm gì nếu phi công mất tích bị bắt giữ.

Nhóm an ninh quốc gia của ông Trump đã tập trung tại Cánh Tây và liên tục cập nhật cho Tổng thống về chiếc máy bay Mỹ bị bắn rơi suốt cả ngày. Ông đã làm việc tại Phòng Bầu dục, hoặc phòng ăn liền kề, từ sáng 3/4, thường xuyên nhận được các báo cáo về hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra.

Theo các báo cáo, một máy bay thứ hai của Mỹ bị trúng hỏa lực của Iran sau khi chiếc F-15 bị bắn rơi. Một máy bay cường kích một người lái - chiếc A-10 Thunderbolt, thường được gọi là Warthog (lợn lòi) - được huy động để hỗ trợ nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ, sau đó cũng bị hỏa lực của Iran bắn trúng. Chiếc máy bay được cho là đã rơi xuống Kuwait, sau khi cố gắng quay về hạ cánh, nơi phi công nhảy dù và được cứu sống an toàn.

Iran cũng được cho là đã bắn trúng 2 máy bay trực thăng UH-60 Blackhawk tham gia vào nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ. Một quan chức Mỹ nói với NBC News rằng có một số binh sĩ bị thương nhẹ trong vụ tấn công đó nhưng tất cả đều an toàn.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dường như đã "chế giễu" Mỹ sau khi có báo cáo về chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi. Ông viết trên mạng xã hội: “Sau khi đánh bại Iran 37 lần liên tiếp, cuộc chiến tranh không có chiến lược xuất sắc mà họ bắt đầu giờ đã bị hạ cấp từ thay đổi chế độ xuống thành: Này! Có ai tìm thấy phi công của chúng tôi không? Làm ơn?". Ông nói thêm: “Tuyệt vời. Tiến bộ đáng kinh ngạc. Những thiên tài tuyệt đối”.

Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết Tehran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, trích dẫn một nguồn tin giấu tên.

Hiện chưa có bình luận hay xác nhận nào từ phía Mỹ. Trước đó, Wall Street Journal đưa tin Iran đã chính thức thông báo với các nhà trung gian rằng họ không muốn gặp các quan chức Mỹ tại Islamabad trong những ngày tới. Như Guardian đã đưa tin hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, cho biết Tehran chỉ chấp nhận một giải pháp chấm dứt chiến tranh toàn diện và lâu dài - chứ không phải là một lệnh ngừng bắn.

Iran tấn công mục tiêu nhạy cảm của Israel

Tại Israel, Tehran đã bắt đầu đánh phá các mục tiêu nhạy cảm hơn. Cuộc tập kích mới nhất nhắm vào nhà máy AeroSol ở Petah Tikva, nơi sản xuất UAV và các linh kiện hàng không.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel tính đến ngày 2/4 (Ảnh: Rybar).

Bahrain vẫn là tâm điểm nóng nhất Trung Đông

Tại các quốc gia Vùng Vịnh, tình hình ở Bahrain vẫn là đáng chú ý nhất. Các cuộc tấn công vào căn cứ không quân Min Salman, Manama và cơ sở hạ tầng của Batelco không chỉ gây ra tổn thất về quân sự mà còn làm gián đoạn các dịch vụ ngân hàng và kỹ thuật số, thậm chí ảnh hưởng đến các giải pháp điện toán đám mây.

Bản đồ các cuộc không kích của Iran vào Bahrain tính đến hết ngày 3/4 (Ảnh: Rybar).

Tại eo biển Hormuz, Iran tiếp tục hoạt động ở chế độ điều khiển thủ công. Tàu container CMA CGM Kribi của Pháp và tàu chở khí đốt Sohar LNG của Nhật Bản đã đi qua thành công, trong đó Kribi trở thành tàu phương Tây đầu tiên được cho phép đi qua mà không bị can thiệp.

OPEC+ dự kiến ​​thảo luận về việc tăng sản lượng dầu mới vào ngày 5/4. Tuy nhiên, quyết định này liên quan trực tiếp đến tình hình xung quanh eo biển Hormuz: nếu không có eo biển này, lượng dầu bổ sung đơn giản là không thể đưa ra thị trường, vì vậy hiện tại, cuộc thảo luận chủ yếu là để gửi tín hiệu đến thị trường hơn là tăng nguồn cung thực sự.

Tại Iraq, các nhóm thân Iran tiếp tục tấn công các căn cứ của Mỹ, và lực lượng Mỹ đang đáp trả bằng các cuộc đáp trả nhằm vào lực lượng Hashd al-Shaabi. Trong khi đó, các cuộc tấn công vào khu vực Erbil và Sulaymaniyah đang gây ra phản ứng không chỉ ở Iraq mà còn ở Syria, nơi lực lượng người Kurd đang công khai bày tỏ sự bất mãn với tình hình.

Tại Syria, một xu hướng song song đang diễn ra: các cuộc biểu tình ủng hộ Gaza, với sự tham gia của lực lượng an ninh. Ngay cả các bên không chính thức trực tiếp tham gia cũng một lần nữa sử dụng cuộc xung đột để huy động nội bộ.