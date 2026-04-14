Iran ước tính thiệt hại 270 tỷ USD sau hơn một tháng xung đột

Iran bị tập kích (Ảnh: AFP).

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani ngày 14/4 cho biết: “Những tổn thất của Iran do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hiện ước tính vào khoảng 270 tỷ USD”.

Bà nhấn mạnh đây mới chỉ là con số sơ bộ và chi phí cuối cùng có thể sẽ cao hơn.

Bà cho biết thêm: “Một trong những vấn đề mà đội ngũ đàm phán của chúng tôi đang theo đuổi và cũng đã được đưa ra tại các cuộc đàm phán ở Islamabad là vấn đề bồi thường xung đột. Các thiệt hại thường phải được xem xét ở nhiều cấp độ khác nhau”.

Iran đã đưa ra bản đề xuất 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột, trong đó có đề xuất các bên liên quan bồi thường thiệt hại.

Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran kể từ ngày 28/2. Các cuộc tấn công đã khiến hàng nghìn người ở Iran thiệt mạng, nhiều hạ tầng bị phá hủy hoặc hư hại.

Iran đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa sâu rộng nhắm vào Israel và các tài sản của Mỹ trong khu vực. Iran cũng cảnh báo các quốc gia trong khu vực không được cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để thực hiện các cuộc tấn công chống lại Iran.

Trong bức thư gửi Tổng thư ký Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Jamal Fares Alrowaiei, Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Iran Amir-Saeid Iravani cũng bác bỏ các yêu cầu bồi thường gần đây từ Bahrain, Ả rập Xê út, Qatar, UAE và Jordan.