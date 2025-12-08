Toà án Trung Quốc đòi Malaysia Airlines bồi thường cho nạn nhân vụ MH370

Du khách xem xác máy bay được cho là của chiếc MH370 mất tích trong sự kiện tưởng niệm ở Subang Jaya, Malaysia năm 2024 (Ảnh: Reuters).

Yêu cầu này được đưa ra sau hơn một thập kỷ máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích bí ẩn.

Trong một tuyên bố, Tòa án Nhân dân quận Triều Dương cho hay, khoản bồi thường này là nhằm cho các gia đình trang trải chi phí tang lễ, tổn thất tinh thần và các thiệt hại khác.

Cũng theo tòa án này, 47 vụ kiện khác đã bị rút lại, sau khi các gia đình đã đạt thỏa thuận giải quyết riêng biệt với Malaysia Airlines và chi nhánh quốc tế của hãng, Malaysia Airlines International.

Trong khi đó, 23 vụ kiện vẫn đang được xét xử. Theo tòa án, gia đình của những hành khách này chưa nộp đơn xin tuyên bố tử vong hoặc chưa hoàn tất thủ tục tuyên bố tử vong, đồng nghĩa họ vẫn được coi là người mất tích về mặt pháp lý.

Trong khi đó, 8 hành khách mà tòa án yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường đều được tuyên bố đã chết.

Malaysia Airlines chưa có bình luận gì về thông tin này.

Chiếc Boeing 777 của Malaysia Airline chở 239 người đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8/3/2014, khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đến Bắc Kinh.

Trên máy bay có 2/3 hành khách là người Trung Quốc, những người còn lại bao gồm công dân Malaysia, Indonesia, Australia, Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan và Pháp.

Mặc dù các lực lượng liên quan đã tiến hành cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không, chiếc máy bay cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Bộ Giao thông Vận tải Malaysia hồi đầu tháng này cho biết sẽ nối lại cuộc tìm kiếm MH370 vào ngày 30/12 tới, do công ty thám hiểm hàng hải Ocean Infinity tiến hành.

Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho biết cuộc tìm kiếm mới sẽ kéo dài 55 ngày và được thực hiện tại các khu vực "được đánh giá là có khả năng cao nhất" là nơi máy bay gặp nạn, nhưng không cung cấp vị trí chính xác.