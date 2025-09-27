Tòa án Mỹ cho phép đóng băng 4 tỷ USD viện trợ nước ngoài

Bên ngoài Tòa án Tối cao Mỹ (Ảnh: AFP).

Theo AFP, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 26/9 ra phán quyết cho phép đóng băng 4 tỷ USD viện trợ nước ngoài, bao gồm cho các chương trình y tế toàn cầu và HIV, vốn đã được quốc hội Mỹ phân bổ nhưng chính quyền Tổng thống Donald Trump cho là lãng phí.

Phán quyết của tòa có thể trên thực tế trao cho Tổng thống một lộ trình để hủy thêm các khoản tiền đã được quốc hội thông qua. Điều này diễn ra khi quốc hội đang gấp rút đối mặt với hạn chót vào đầu tuần tới để thông qua ngân sách hoặc có nguy cơ phải đóng cửa các cơ quan liên bang.

Luật liên bang yêu cầu chính quyền phải thông báo cho quốc hội nếu có ý định hủy bỏ khoản ngân sách đã được phê duyệt, và các nhà lập pháp có 45 ngày để xem xét yêu cầu đó. Thông thường, nếu quốc hội không hành động để chấp thuận việc cắt giảm trong vòng 45 ngày, khoản tiền đó phải được chi.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, ông Trump đã gửi thông báo trong vòng 45 ngày trước khi năm tài khóa kết thúc, tức ngày 30/9. Sau thời điểm đó, các khoản phê duyệt ngân sách sẽ hết hiệu lực. Nói cách khác, Nhà Trắng thực tế đang tìm cách kéo dài thời gian, trông chờ quốc hội không hành động trước khi năm tài khóa kết thúc.

Chính quyền Tổng thống Trump đã nhắm đến các chương trình viện trợ nước ngoài mà họ cho là “đi ngược lại chính sách đối ngoại của Mỹ”. Ông Trump cũng đã thúc đẩy giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), cơ quan viện trợ nước ngoài chủ chốt của Mỹ.

Chính phủ Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Tòa án Tối cao can thiệp trong năm nay để cho phép thực hiện các chính sách của chính quyền bị tòa cấp dưới cản trở. Tòa đã đứng về phía chính phủ trong hầu hết mọi vụ việc kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm.