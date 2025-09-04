Tòa án Anh cho phép vợ cũ tỷ phú Nga đòi thêm hàng tỷ USD hậu ly hôn

Tỷ phú Nga Vladimir Potanin và vợ cũ (Ảnh: East2West).

Tòa Phúc thẩm London, Anh ngày 4/9 đã ra phán quyết cho phép vợ cũ của tài phiệt Nga Vladimir Potanin được theo đuổi vụ kiện yêu cầu chia phần tài sản trị giá hàng tỷ USD của ông, mở đường cho một trong những vụ ly hôn đắt đỏ nhất từ trước tới nay.

Ông Vladimir Potanin, giám đốc điều hành Norilsk Nickel, nhà sản xuất palladium lớn nhất thế giới và một trong những nhà sản xuất nickel tinh luyện hàng đầu, đang đối mặt với đơn kiện khổng lồ từ vợ cũ Natalia Potanina.

Bà Potanina yêu cầu được chia 50% giá trị tài sản của chồng cũ trong Nornickel sau khi 2 người chính thức ly hôn năm 2014.

Hiện ông Potanin nắm giữ 37% cổ phần của công ty, trị giá gần 9 tỷ USD theo dữ liệu từ MOEX. Ngoài ra, bà Potanina cũng đòi 50% cổ tức mà ông Potanin nhận từ năm 2014 đến nay, cùng một bất động sản hạng sang ở Nga mà hai bên từng chi khoảng 150 triệu USD.

Theo phía luật sư của bà Potanina, sau khi ly hôn tại tòa án Nga, bà chỉ nhận được 41,5 triệu USD, ít hơn 1% tổng tài sản chung, trong khi ông Potanin khẳng định con số là khoảng 84 triệu USD và lập luận rằng 2 người không có liên hệ gì với Anh.

Tòa Tối cao London từng bác đơn của bà Potanina năm 2019, với nhận định rằng nếu kịch bản này xảy ra thì “sẽ không còn giới hạn nào cho hình thức du lịch ly hôn”.

"Du lịch ly hôn” là cách gọi ám chỉ hiện tượng một trong hai bên (hoặc cả hai bên) đi sang một quốc gia khác để nộp đơn ly hôn, với mục đích tận dụng hệ thống pháp luật ở nơi đó có lợi hơn cho họ.

Tuy nhiên, hôm 4/9, Tòa Phúc thẩm đã đảo ngược phán quyết này, cho rằng bà Potanina đã gần như cắt đứt quan hệ với Nga và có quyền khởi kiện tại Anh.

Phán quyết nêu rõ: “Khoảng cách giữa phần tài sản bà được nhận và phần chồng cũ giữ lại là rất lớn; sự chênh lệch giữa những gì bà nhận được ở Nga so với kịch bản nếu vụ việc được xử tại Anh cũng vô cùng đáng kể".

Luật sư của Potanina, bà Frances Hughes, cho biết thân chủ của mình rất hài lòng khi tòa công nhận giá trị của vụ kiện: “Bà ấy rất hy vọng vụ việc sẽ sớm được giải quyết và kết thúc mà không bị trì hoãn thêm".