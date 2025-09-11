Chân dung đồng minh của Tổng thống Donald Trump bị ám sát

Nhà hoạt động Charlie Kirk (Ảnh: Sky News).

Charlie Kirk, 31 tuổi, một nhà hoạt động có ảnh hưởng và một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn tử vong trong lúc diễn thuyết trong khuôn viên trường Đại học Utah Valley hôm 10/9.

Tổng thống Trump đã bày tỏ sự tiếc thương dành cho Charlie Kirk. “Người vĩ đại, thậm chí là huyền thoại, Charlie Kirk, đã qua đời. Không ai hiểu hay có trái tim dành cho giới trẻ Mỹ hơn Charlie. Anh ấy được tất cả yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi, và giờ đây, anh ấy không còn ở lại với chúng ta nữa”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội.

Ông Trump cũng ra lệnh hạ cờ rủ trên các tòa nhà chính phủ cho đến ngày 14/9.

Charlie Kirk là một trong những nhà hoạt động bảo thủ và nhân vật truyền thông nổi bật nhất tại Mỹ, đồng thời là đồng minh đáng tin cậy của Tổng Trump.

Năm 2012, khi mới 18 tuổi, Kirk đồng sáng lập Turning Point USA (TPUSA), một tổ chức sinh viên nhằm lan tỏa những giá trị bảo thủ tại các trường đại học nghiêng về khuynh hướng tự do.

Trên mạng xã hội và trong chương trình podcast hàng ngày mang tên mình, Kirk thường chia sẻ các clip tranh luận với sinh viên về các vấn đề như biến đổi khí hậu, tín ngưỡng và giá trị gia đình.

Kirk bàn luận nhiều vấn đề chính trị và xã hội tại các sự kiện và trên podcast của mình, trong đó có kiểm soát súng đạn.

Phản ứng trước các vụ xả súng tử vong, một số người nhấn mạnh Kirk đánh giá cao và khuyến khích tranh luận về các ý tưởng khác nhau. “Toàn bộ dự án của ông ấy được xây dựng để kết nối hai phía và sử dụng ngôn từ, không phải bạo lực, để giải quyết vấn đề!”, William Wolfe, giám đốc điều hành Trung tâm Lãnh đạo Baptist, đăng trên X.

Tuy nhiên, một số quan điểm của ông bị xem là gây tranh cãi như chống người chuyển giới và hoài nghi về đại dịch Covid-19. Ông cũng công khai thúc đẩy tuyên bố sai rằng cuộc bầu cử 2020 “bị đánh cắp”.

Nhà hoạt động Mỹ bị ám sát giữa ban ngày (Video: X)

Là con trai của một kiến trúc sư, lớn lên ở vùng ngoại ô khá giả Prospect Heights, Chicago, Kirk theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng gần Chicago trước khi bỏ học để toàn tâm theo đuổi hoạt động chính trị. Kirk từng ứng tuyển vào Học viện Quân sự Mỹ West Point nhưng không thành công.

Nhà hoạt động này thường dí dỏm nhắc đến việc mình không có bằng đại học khi tham gia các cuộc tranh luận với sinh viên và học giả về những chủ đề học thuật như hậu hiện đại.

Vai trò của Kirk tại TPUSA phát triển mạnh sau khi cựu Tổng thống Barack Obama tái đắc cử năm 2012.

Sứ mệnh của tổ chức phi lợi nhuận này là tổ chức sinh viên “thúc đẩy các nguyên tắc về trách nhiệm tài chính, thị trường tự do và chính phủ hạn chế”. TPUSA hiện có chi nhánh tại hơn 850 trường đại học.

Nhà hoạt động Charlie Kirk là một đồng minh của Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Sky News).

Kirk đã đi khắp nước Mỹ phát biểu tại các sự kiện của đảng Cộng hòa, nhiều sự kiện được ưa chuộng bởi các thành viên phong trào Tea Party bảo thủ. Chương trình phát thanh bảo thủ hàng ngày của ông có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Là một diễn giả công chúng nhiệt thành, Kirk đã phát biểu tại Oxford Union đầu năm nay và là tác giả cuốn sách bán chạy năm 2020 “The Maga Doctrine”, ngầm chỉ chiến dịch “Đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại” (MAGA) của Tổng thống Trump.

TPUSA đóng vai trò then chốt trong nỗ lực kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu cho ông Trump và các ứng viên đảng Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử năm ngoái. Millennial này được ghi nhận rộng rãi về việc giúp đăng ký hàng chục nghìn cử tri mới và giúp lật ngược sự ủng hộ của bang Arizona về phía ông Trump.

Kirk tham dự lễ nhậm chức của ông Trump vào tháng 1 tại Washington và thường xuyên đến Nhà Trắng trong cả 2 nhiệm kỳ của ông.

Tổng thống Trump và các cộng sự đánh giá cao khả năng nhạy bén chính trị của Kirk đối với cơ sở phong trào MAGA. Anh từng phát biểu tại các đại hội đảng Cộng hòa và năm ngoái, và ông Trump đã đáp lễ bằng việc phát biểu tại một hội nghị của TPUS ở Arizona.

Lời tri ân lớn nhất mà ông Trump dành cho những đóng góp của Kirk đối với đảng Cộng hòa là: “Tôi muốn cảm ơn Charlie, anh ấy là một người tuyệt vời, tinh thần và tình yêu đất nước của anh ấy đã tạo nên một trong những tổ chức thanh niên quyền lực nhất từng được thành lập”.