Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (GUR) công bố những thông tin chi tiết về tên lửa hành trình phóng từ máy bay mới của Nga - S-71K Kovyor - hé lộ thiết kế và quy trình sản xuất của loại vũ khí này.

Trên cổng thông tin War&Sanctions, GUR đã công bố mô hình 3D của tên lửa cùng với phân tích thành phần cấu tạo. Hai điểm đáng chú ý là sự phụ thuộc vào linh kiện điện tử nước ngoài và cấu trúc tương đối đơn giản của nó.

Theo GUR, tên lửa này được phát triển bởi Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga, với thiết kế để tích hợp với Sukhoi Su-57, một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga.

Thiết kế đơn giản hóa, chi phí thấp

S-71K sử dụng bom phân mảnh nổ mạnh OFAB-250-270 nặng 250kg làm đầu đạn, được gắn ở phần đầu tên lửa. Nhà sử học quân sự và chuyên gia quốc phòng Ukraine, Andrii Kharuk, nhận định với Kyiv Independent rằng, cách tiếp cận này của Nga phản ánh xu hướng rộng hơn hướng tới những dòng tên lửa hành trình đơn giản hơn, chi phí thấp hơn.

"Tên lửa hành trình truyền thống rất đắt tiền", ông Kharuk nói, đề cập đến 2 hệ thống như Kh-101 và Kalibr và cho rằng, "những gì chúng ta đang thấy hiện nay là khái niệm về các tên lửa đơn giản hơn, rẻ hơn có thể được phóng với số lượng lớn hơn".

Thân tên lửa được cấu tạo từ vật liệu composite nhiều lớp dựa trên sợi thủy tinh, với hầu hết bộ phận bên trong làm từ hợp kim nhôm. Các hệ thống trên khoang bao gồm bộ điều khiển bay và hệ thống dẫn đường quán tính dựa trên những cảm biến tương đối đơn giản.

Ông Kharuk mô tả hệ thống như vậy như một cầu nối giữa UAV kiểu Geran và tên lửa hành trình thông thường, kết hợp chi phí thấp hơn với khả năng tấn công lớn hơn UAV. "Chúng được thiết kế để làm quá tải hệ thống phòng không", chuyên gia cho biết, đồng thời nói thêm rằng việc đánh chặn mục tiêu như vậy có thể đòi hỏi Ukraine phải sử dụng tới tên lửa đánh chặn đắt tiền hơn bởi các nhóm hỏa lực phòng không cơ động trở nên "vô dụng".

Đồ họa tên lửa S-71K "Kovyor" dùng trên tiêm kích Su-57 của Nga (Ảnh: GUR).

Tên lửa được trang bị động cơ phản lực R500 và ước tính có tầm bắn lên đến 300km, được hỗ trợ bởi một thùng nhiên liệu chính và hai thùng nhiên liệu phụ.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo rằng Moscow có những hạn chế về sản xuất. "Thành phần quan trọng nhất là động cơ phản lực", ông nói, lưu ý rằng Nga từ trước đến nay luôn gặp khó khăn trong việc sản xuất động cơ phản lực nhỏ với số lượng lớn.

GUR cho biết thêm rằng Nga đang xem xét việc điều chỉnh tên lửa để phóng từ máy bay chiến đấu không người lái Sukhoi S-70 Okhotnik.

Mặc dù được thiết kế cho Su-57, chuyên gia cho biết tên lửa này khó có thể chỉ được sử dụng duy nhất trên loại máy bay này do số lượng tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Nga đang hoạt động còn ít, và thay vào đó có thể được triển khai từ các loại chiến đấu cơ được sử dụng rộng rãi hơn như Su-34.

Phụ thuộc vào linh kiện nước ngoài?

GUR cho biết "đại đa số" linh kiện điện tử của tên lửa có nguồn gốc nước ngoài, bao gồm các bộ phận được sản xuất tại Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Đức, Ireland và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

"Việc tiếp cận liên tục với các công nghệ và linh kiện nước ngoài cho phép Moscow phát triển vũ khí mới và mở rộng quy mô sử dụng chúng trong cuộc chiến chống lại Ukraine", cơ quan này cho biết.

Mặc dù hàng loạt hạn chế xuất khẩu và lệnh trừng phạt được áp đặt lên Moscow, một số cuộc điều tra đã phát hiện ra các vi mạch và linh kiện điện tử do phương Tây sản xuất trong vũ khí của Nga được sử dụng ở Ukraine.

Các linh kiện này thường nhập khẩu vào Nga thông qua các quốc gia trung gian, chuỗi cung ứng dân sự hoặc những công ty bình phong, tất cả đều làm phức tạp các nỗ lực thực thi.

Chính quyền Ukraine đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty và mạng lưới nước ngoài bị cáo buộc cung cấp linh kiện cho tên lửa và UAV của Nga, bao gồm các công ty hoạt động thông qua một số nước thứ ba.

Tuy nhiên, bên trung gian thường xuyên tái xuất khẩu hàng hóa bị hạn chế thông qua các trung tâm thương mại toàn cầu, cho phép những công nghệ lưỡng dụng như chất bán dẫn đến tay các nhà sản xuất quốc phòng của Nga.