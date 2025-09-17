Tin nhắn hé lộ động cơ của nghi phạm sát hại đồng minh của Tổng thống Trump

Tyler Robinson, nghi phạm vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng ở Mỹ Charlie Kirk (Ảnh: ABC News).

Tyler Robinson, nghi phạm vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng ở Mỹ Charlie Kirk, đã bị truy tố với hàng loạt tội danh, bao gồm tội giết người có tình tiết tăng nặng.

Theo công tố viên Jeff Gray, nghi phạm cũng bị buộc tội xả súng gây thương tích nghiêm trọng, cản trở công lý, 2 tội danh can thiệp nhân chứng và phạm tội bạo lực trước mặt một đứa trẻ.

Ông Gray cho biết các công tố viên đang cân nhắc áp dụng án tử hình đối với Robinson. Nghi phạm sẽ tiếp tục bị giam giữ mà không được bảo lãnh. Phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào ngày 29/9, Robinson dự kiến có luật sư vào thời điểm đó.

Robinson, 22 tuổi, bị cáo buộc nổ súng ám sát nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng Charlie Kirk, một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông này đang diễn thuyết tại một trường đại học ở Utah hôm 10/9.

Robinson bị bắt giữ vào tối ngày 11/9 sau khi cha anh ta nhận ra anh ta trong các bức ảnh do chính quyền công bố.

Cha của nghi phạm cũng tin rằng khẩu súng trường mà cảnh sát "nghi ngờ kẻ xả súng đã sử dụng khớp với khẩu súng trường mà ông đã tặng cho con trai.

Do đó, ông đã liên lạc với con trai để làm rõ sự việc. Khi cha anh ta gọi điện, Robinson “ám chỉ rằng anh ta là kẻ xả súng và nói rằng anh ta không thể vào tù và chỉ muốn kết thúc mọi chuyện”, tài liệu tòa án cho hay.

Cha mẹ Robinson sau đó đã hỏi con trai tại sao anh ta phạm tội, nghi phạm trả lời rằng "có quá nhiều cái ác và Charlie Kirk gieo rắc quá nhiều thù ghét”.

Cha mẹ nghi phạm sau đó đã thúc giục Robinson nói chuyện với một người bạn của gia đình là phó cảnh sát trưởng, người đã thuyết phục anh ta tự thú.

“Thù ghét” mà Robinson ám chỉ chưa rõ ràng. Tuy nhiên, các nhà điều tra lưu ý, mẹ của Robinson nói với họ rằng con trai bà đã bắt đầu một mối quan hệ với bạn cùng phòng, người đang trong quá trình chuyển giới, và ngả sang thiên tả hơn về mặt chính trị, trở nên "ủng hộ nhiều hơn cho quyền của người đồng tính và người chuyển giới”.

Robinson được cho là đã nói với bạn cùng phòng rằng anh ta đã "chịu đủ sự thù ghét".

Vào ngày xảy ra vụ nổ súng, bạn cùng phòng nhận được một tin nhắn từ Robinson, nói rằng "Hãy dừng việc bạn đang làm đi và nhìn dưới bàn phím của tôi”. Bạn cùng phòng tìm thấy một tờ ghi chú dưới bàn phím của Robinson viết: "Tôi đã có cơ hội để hạ gục Charlie Kirk và tôi sẽ làm điều đó”.

Sau vụ xả súng, nghi phạm tiếp tục nhắn tin với bạn cùng phòng: "Tôi đã chịu đủ sự thù ghét của ông ấy. Một số hận thù không thể thương lượng được”.

Bạn cùng phòng của Robinson hỏi anh ta đã lên kế hoạch cho vụ tấn công bao lâu, và anh ta trả lời là “hơn một tuần một chút”. Robinson cũng chia sẻ với bạn cùng phòng rằng anh ta sẽ tự thú.

Tài liệu của tòa án không cho thấy sự liên quan của những lập trường đó hay liệu các phát biểu của Kirk về những vấn đề này có phải là yếu tố dẫn đến vụ ám sát hay không.

Các nhà điều tra đang tiếp tục đánh giá bằng chứng, bao gồm việc kiểm tra các thiết bị điện tử mà nghi phạm có thể đã sử dụng.