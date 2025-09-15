Nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk không hợp tác điều tra

Nghi phạm Tyler Robinson (Ảnh: Reuters).

Thống đốc bang Utah, ông Spencer Cox, nói với hãng tin ABC hôm 14/9 rằng, Tyler Robinson, 22 tuổi, nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk không khai nhận và không hợp tác với các nhà điều tra.

"Nghi phạm không khai nhận với chính quyền. Anh ta không hợp tác", Thống đốc Cox tuyên bố, đồng thời cho biết "tất cả những người xung quanh nghi phạm đều đang hợp tác" và điều đó “rất quan trọng”.

Robinson đang bị giam giữ sau vụ ám sát. Thống đốc Cox cho biết nghi phạm dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với các cáo buộc chính thức vào ngày 16/9.

Thống đốc Cox xác nhận nghi phạm có một bạn tình là người chuyển giới. Trước đó, các kênh truyền thông đã tiết lộ thông tin này.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng bạn cùng phòng của nghi phạm, người thực chất là bạn tình của anh ta và là người chuyển giới từ nam sang nữ", ông Cox cho biết, nói thêm rằng thông tin này cũng đã được Cục Điều tra Liên bang (FBI) xác minh.

Theo Thống đốc Cox, bạn cùng phòng của nghi phạm “tích cực hợp tác với các nhà điều tra”.

Thống đốc bang Utah nói thêm rằng, các nhà điều tra cũng xác định nghi phạm đã liên lạc với một số người quen trên nền tảng Discord sau vụ nổ súng và nói rằng anh ta chính là nghi phạm.

"Tất cả những gì chúng tôi có thể xác nhận là những cuộc trao đổi đó chắc chắn đã xảy ra, nhưng họ không tin anh ta là nghi phạm. Mọi người chỉ nghĩ đó là chuyện đùa cho đến khi anh ta thừa nhận mình là nghi phạm”, ông Cox xác nhận.

Theo hãng tin ABC, động cơ của vụ ám sát vẫn chưa rõ ràng. Thống đốc Cox trước đó đã nói với báo Wall Street Journal rằng Robinson "bị nhồi nhét tư tưởng cánh tả sâu sắc".

Khi được ABC yêu cầu bình luận về tuyên bố trên, ông Cox trả lời: "Cho đến nay, thông tin này do những người quen và các thành viên trong gia đình của anh ta cung cấp".

Nhà hoạt động Charlie Kirk xuất hiện tại sự kiện diễn thuyết ở Đại học Utah Valley ngày 10/9 (Ảnh: Reuters).

Nhà hoạt động Charlie Kirk, người được coi là đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị ám sát đầu giờ chiều 10/9 khi đang diễn thuyết trong khuôn viên trường Utah Valley.

Nhà hoạt động Kirk là đồng sáng lập của Turning Point USA (TPUSA), một tổ chức sinh viên nhằm lan tỏa những giá trị bảo thủ tại các trường đại học nghiêng về khuynh hướng tự do.

Tổ chức này đóng vai trò then chốt trong nỗ lực kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu cho ông Trump và các ứng viên đảng Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử năm ngoái, giúp lật ngược sự ủng hộ của bang Arizona về phía ông Trump.

Nghi phạm Robinson đã bị bắt vào ngày 12/9 sau khi cha của nghi phạm được cho là đã nhận ra con trai mình trong đoạn video từ camera an ninh và thuyết phục Robinson ra đầu thú.

Tổng thống Trump tuyên bố sau vụ việc rằng kẻ sát hại nhà hoạt động Kirk phải đối mặt với án tử hình. Thống đốc Cox trước đó cũng cho biết chính quyền sẽ đề nghị án tử hình cho đối tượng bị buộc tội.

Bloomberg dẫn một nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đã yêu cầu Quốc hội phân bổ thêm 58 triệu USD để tăng cường các biện pháp an ninh cho các quan chức hành pháp và tư pháp.

Theo nguồn tin, chính quyền cũng ủng hộ việc mở rộng nguồn lực để bảo vệ các nhà lập pháp.