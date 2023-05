Tiêm kích F-16 Mỹ phát nổ khi lao đầu xuống đất ở Hàn Quốc

Đoạn video do truyền thông Hàn Quốc công bố đã ghi lại khoảnh khắc máy bay chiến đấu F-16C Fighting Falcon của Không quân Mỹ (USAF) rơi gần căn cứ không quân Osan ở tỉnh Gyeonggi hôm 6/5.

Hình ảnh phi công thoát hiểm ngay trước khi máy bay rơi xuống đất cũng được ghi lại trong đoạn video.

Tiêm kích F-16 thuộc Phi đoàn tiêm kích số 8 đã lao xuống một cánh đồng và bốc cháy. Máy bay chiến đấu của Mỹ gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tiêm kích F-16 Mỹ rơi ở Hàn Quốc (Nguồn: SBS)

Phi công điều khiển tiêm kích F-16 đã phóng ghế thoát hiểm và được đưa tới cơ sở y tế gần hiện trường. Tình trạng sức khỏe của phi công hiện đã ổn định.

Không quân Mỹ cho biết tai nạn xảy ra khi máy bay đang tham gia hoạt động huấn luyện thường kỳ. Không có thương vong hay thiệt hại dân sự được ghi nhận vì không có ngôi nhà nào ở gần khu vực xảy ra sự cố.

"Mặc dù chúng tôi chưa có thêm bất kỳ thông tin nào, nhưng chúng tôi không còn lo ngại vì phi công đã nhảy ra ngoài an toàn và không có thương tích nào khác", Đại tá Henry R. Jeffress, III, chỉ huy Phi đoàn tiêm kích số 8, cho biết.

"Không quân Mỹ sẽ thành lập một Ban Điều tra An toàn độc lập để xem xét tất cả dữ liệu và bằng chứng liên quan đến sự cố, đồng thời sử dụng thông tin đó để xác định nguyên nhân và đề xuất mọi biện pháp an toàn nhằm đảm bảo an toàn cho phi đội F-16", chỉ huy Mỹ nói thêm.

Phi đoàn tiêm kích số 8, còn được gọi là "Bầy sói", đóng tại căn cứ không quân Kunsan trên bờ biển phía tây của Hàn Quốc. Phi đội này thường xuyên tham gia các cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc để duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến trong khu vực.

Một tiêm kích F-16 bay gần Las Vegas, Nevada, Mỹ năm 2022 (Ảnh: AP).

F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm vụ do hãng General Dynamics và Lockheed Martin sản xuất và đưa vào sử dụng từ những năm 1978. Được thiết kế như một máy bay chiến đấu hạng nhẹ, F-16 đã trở thành một trong những máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ thành công nhất trong lịch sử ngành hàng không.

Sự linh hoạt, khả năng tăng tốc vượt trội, giá thành không quá cao, cơ chế điều khiển dễ dàng trong điều kiện trọng lực cao cùng với hệ thống vũ khí ưu việt được xem là những điểm mạnh nhất của dòng tiêm kích F-16. Theo Không quân Mỹ, máy bay F-16 có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.

Hiện tại, F-16 Fighting Falcon đóng vai trò là tiêm kích chủ lực trong lực lượng không quân của 26 nước trên thế giới. Ukraine nhiều lần kêu gọi Mỹ cung cấp tiêm kích F-16 nhằm giúp Kiev đối phó chiến dịch quân sự của Nga.