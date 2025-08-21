Tiêm kích F/A-18 của Mỹ rơi ngoài khơi Virginia

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Hải quân Mỹ cho biết, vụ rơi tiêm kích F/A-18 xảy ra sáng 20/8 trong một chuyến bay huấn luyện trên Đại Tây Dương.

Phi công kịp thời nhảy dù thoát hiểm và nhanh chóng được đội tìm kiếm cứu nạn giải cứu. Phi công này đã được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra và hiện tình trạng sức khỏe ổn định.

Giới chức trách đã mở một cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn, trong khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực trục vớt xác máy bay.

Đây là sự cố thứ ba liên quan đến F/A-18 chỉ trong vòng 3 tháng, đặt ra những nghi vấn về tình trạng kỹ thuật của toàn bộ phi đội tiêm kích này.

Hồi tháng 5, một chiếc F/A-18 Super Hornet của Mỹ rơi xuống Biển Đỏ khi cố gắng hạ cánh lên tàu sân bay USS Harry S. Truman. Cả phi công và sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí phải kích hoạt ghế phóng khẩn cấp và nhảy ra khỏi máy bay.

Trước đó chỉ hơn một tuần, một chiếc F/A-18 khác cũng từ tàu USS Harry S. Truman đã rơi xuống biển khi đang cơ động để tránh tên lửa của Houthi.

F/A-18 Super Hornet được đưa vào trang bị trong không quân hải quân Mỹ vào năm 1999 nhằm thay thế cho chiếc máy bay F-14 Tomcat. Tiêm kích này được thiết kế với 2 phiên bản, gồm phiên bản E một chỗ ngồi và F có 2 chỗ ngồi.

Những thay đổi về cấu trúc làm cho máy bay lớn hơn, tầm bay xa hơn, mang nhiều vũ khí hơn và có khả năng thực hiện đa nhiệm vụ với khả năng tàng hình nhẹ, nhằm né tránh bị phòng không đối phương truy sát. Đây được coi là loại tiêm kích hạm mạnh nhất của Mỹ.