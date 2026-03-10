Thụy Sĩ đưa quyền sử dụng tiền mặt vào hiến pháp, tương tự một số nước (Ảnh: AFP).

Theo kết quả trưng cầu dân ý hôm 8/3, 73,4% cử tri Thụy Sĩ ủng hộ một biện pháp nhằm bảo vệ việc sử dụng tiền mặt. Quyền sử dụng tiền mặt và tiền xu franc Thụy Sĩ sẽ được ghi vào hiến pháp, biện pháp do chính phủ đề xuất nhằm đối trọng với một sáng kiến tương tự của tổ chức Phong trào Tự do Thụy Sĩ.

Kết quả bỏ phiếu đồng nghĩa Thụy Sĩ sẽ gia nhập nhóm các quốc gia như Hungary, Slovakia và Slovenia, những nước đã ghi quyền sử dụng tiền mặt vào hiến pháp.

Các chính trị gia Áo cũng đang tranh luận về việc có nên làm điều tương tự hay không, trong bối cảnh thói quen thanh toán trực tuyến của người dân ngày càng trở nên phổ biến hơn, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19.

Xu hướng này cũng làm dấy lên các thuyết âm mưu vô căn cứ rằng các chính phủ muốn kiểm soát người dân bằng cách loại bỏ hoàn toàn tiền mặt. Kế hoạch của Ngân hàng Trung ương châu Âu nhằm phát hành phiên bản kỹ thuật số của đồng euro đã làm gia tăng những lo ngại đó, khiến cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu đề xuất một dự luật nhằm bảo đảm tiền mặt tiếp tục tồn tại trong các nước thuộc khối này.

Thụy Sĩ cũng chứng kiến sự sụt giảm trong việc thanh toán bằng tiền mặt trong thập niên qua. Năm 2017, hơn 7 trong số 10 giao dịch tại quầy thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt. Đến năm 2024, tiền mặt chỉ còn chiếm 30% các giao dịch mua sắm trực tiếp tại cửa hàng.