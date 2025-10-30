Thực đơn Tổng thống Hàn Quốc chiêu đãi các nhà lãnh đạo APEC

Cận cảnh thực đơn Hàn Quốc thết đãi các nhà lãnh đạo APEC (Ảnh: Văn phòng tổng thống Hàn Quốc).

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 1/11 tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.

Trong khung cảnh hùng vĩ của thành phố Gyeongju, Tổng thống Lee Jae-myung tối ngày 29/10 đã chủ trì buổi tiệc tối đặc biệt dành cho nhà lãnh đạo các nền kinh tế tham dự Tuần lễ Lãnh đạo Kinh tế APEC.

Buổi tiệc do ông Lee chủ trì diễn ra từ 18h30 đến 20h tại khách sạn Hilton Gyeongju, với sự tham dự của lãnh đạo 8 nền kinh tế thành viên, bao gồm Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường.

Các nhà lãnh đạo các nền kinh tế tham dự buổi tiệc tối (Ảnh: Reuters).

Theo Văn phòng tổng thống, bữa tiệc đặc biệt được phục vụ theo hình thức nhiều món, sử dụng các nguyên liệu cao cấp của Hàn Quốc.

Thực đơn bao gồm bánh hấp nhân nấm cục truffle và thịt gà “ogol” từ Yeongwol, tỉnh Gangwon. Loài gà ogol, còn được gọi là “gà đen Hàn Quốc”, là giống gà bản địa nổi tiếng với toàn thân màu đen, từ lông, da, thịt cho đến xương.

Các món nổi bật khác gồm thịt thăn bò Hanwoo từ Gyeongju, nổi tiếng với độ mềm và vân mỡ đẹp; nấm thông cũng từ cùng khu vực; cùng cá bơn từ Guryongpo ăn kèm trứng cá muối được nuôi trong vùng nước tinh khiết của núi Jirisan.

Về đồ uống, các nhà lãnh đạo được phục vụ rượu vang Cabernet Sauvignon và Chardonnay từ nhà máy rượu do ông Eric Trump, con trai Tổng thống Trump, điều hành.