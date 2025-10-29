Chủ tịch nước Lương Cường đến Hàn Quốc, bắt đầu chương trình dự APEC 2025

Lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay quân sự Gimhae ở thành phố Busan (Hàn Quốc) (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 14h50 ngày 29/10 theo giờ địa phương (tức 12h50 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Gimhae ở thành phố Busan (Hàn Quốc), bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung.

Đón Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay về phía Hàn Quốc có Giám đốc Học viện Ngoại giao Choi Hyung Chan cùng lãnh đạo thành phố Busan. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan, cùng cán bộ và nhân viên Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.

Với chủ đề “Xây dựng một ngày mai bền vững” và 3 ưu tiên chính về Kết nối, Đổi mới và Thịnh vượng, Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 được kỳ vọng là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo APEC duy trì đối thoại, củng cố lòng tin, tăng cường hợp tác để tìm kiếm giải pháp cho các thách thức kinh tế, thương mại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, bao trùm trong khu vực.

Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc duy trì đà hợp tác APEC trong bối cảnh hợp tác và liên kết kinh tế quốc tế đứng trước nhiều thách thức. Việt Nam đã góp phần làm cho các nội dung hợp tác APEC ngày càng phong phú và toàn diện, đưa APEC thích ứng với những biến chuyển của tình hình quốc tế và bắt kịp những xu hướng phát triển mới của thời đại, khẳng định vai trò không thể thiếu của APEC trong việc thúc đẩy tăng trưởng và liên kết kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn cầu.

Tham dự hội nghị lần này cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và luôn đồng hành cùng khu vực hướng tới mục tiêu “Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng;" đồng thời khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động trong việc định hình cấu trúc hợp tác khu vực, chuẩn bị cho việc đăng cai APEC 2027.

Trên bình diện song phương, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường là dịp để hai bên tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao đã đạt được thời gian qua, đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đóng góp thực chất và hiệu quả hơn cho sự phát triển của mỗi nước trong giai đoạn phát triển quan trọng hiện nay.

Trong khuôn khổ tham gia Tuần lễ Cấp cao APEC, dự kiến Chủ tịch nước sẽ có các hoạt động tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các nền kinh tế APEC, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các đối tác, huy động các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, Chủ tịch nước sẽ tham dự, đối thoại và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025, qua đó sẽ giúp bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, ủng hộ và sát cánh cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.