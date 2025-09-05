Thái Lan có thủ tướng mới

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai (Ảnh: Reuters).

Sau phiên bỏ phiếu chiều 5/9, quốc hội Thái Lan đã bầu ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, làm thủ tướng mới của đất nước.

Ông Anutin đã vượt qua ứng viên của đảng Pheu Thai là Chaikasem Nitisiri, 77 tuổi, cựu Bộ trưởng Tư pháp.

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, vốn được coi là ứng cử viên trong cuộc đua giành chức thủ tướng.

Chính trị gia 58 tuổi từng phục vụ trong chính phủ liên minh do Pheu Thai lãnh đạo sau khi lên nắm quyền năm 2023 cho đến tháng 7 vừa qua. Đảng của ông Anutin đã rút khỏi liên minh do Pheu Thai dẫn dắt sau vụ rò rỉ cuộc điện đàm dẫn đến việc bà Paetongtarn bị tòa án phế truất.

Trước đó, ông là thành viên trong chính phủ do quân đội hậu thuẫn dưới thời cựu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha.

Ông Anutin, cựu chủ tịch một trong những tập đoàn xây dựng lớn nhất Thái Lan, đã vận động mạnh mẽ cho việc hợp pháp hóa cần sa trong cuộc bầu cử năm 2023.

Ông từng là Bộ trưởng Y tế trong thời kỳ Covid-19, phụ trách các biện pháp phong tỏa, mua sắm vaccine và điều trị, đồng thời được ghi nhận công lao trong việc mở cửa trở lại Thái Lan cho khách du lịch quốc tế - động lực then chốt của nền kinh tế.

Trước cuộc bỏ phiếu hôm nay, đảng của ông hứa sẽ giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng để đổi lấy sự ủng hộ từ đảng Nhân dân.

Đảng Nhân dân cũng cho biết một chính phủ do ông Anutin lãnh đạo sẽ phải cam kết tổ chức trưng cầu dân ý về việc soạn thảo một bản hiến pháp mới bởi một hội đồng lập hiến được bầu. Đảng này từ lâu đã tìm cách thay đổi hiến pháp vốn được ban hành dưới thời chính quyền quân sự.

Đảng Nhân dân, khi đó còn có tên là đảng Tiến bước (Move Forward Party), đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử năm 2023 nhưng không thể lên nắm quyền khi một cuộc bỏ phiếu chung giữa Hạ viện và Thượng viện không phê chuẩn ứng cử viên thủ tướng của họ.

Với sự ủng hộ quyết định từ phe đối lập, ông Anutin đã dễ dàng vượt qua ngưỡng quá bán của Hạ viện để trở thành thủ tướng.

Theo quy định, để trở thành thủ tướng, ứng cử viên phải nhận được sự ủng hộ của hơn một nửa trong tổng số 492 thành viên Hạ viện, tức là tối thiểu 247 phiếu.

Ông Anutin sẽ lãnh đạo một chính phủ thiểu số (không có đảng Nhân dân) và đảm nhận trọng trách chèo lái đất nước trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan đối mặt với các vấn đề như tiêu dùng yếu, tín dụng thắt chặt và nợ hộ gia đình tăng cao.